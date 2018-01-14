«Даллас» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 января

«Даллас»

В прошлом поединке «Даллас» дома не оставил шансов одному из главных неудачников сезона «Эдмонтону» (5:1), продлив серию побед до двух поединков. Всего же в последних пяти матчах «Старз» одержали четыре победы.

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Хорошие результаты позволили подопечным Кена Хичкока закрепиться на четвертом месте в Центральном дивизионе и седьмом в Западной конференции. Имея на три сыгранных матча меньше чем «Сент-Луис», и отставая от «Блюз» всего на четыре очка, у «Далласа» также есть все шансы вскоре ворваться в топ-тройку сильнейшего дивизиона НХЛ.

Лазарет команды пуст, и к тому же разыгрался российский нападающий Александр Радулов, который в двух последних поединках набрал 6 (2+4) очков. Что касается статистики, сильнейшая сторона «Далласа» — игра на вбрасываниях (52,6% и 3-е место в НХЛ). В остальном средние результаты, но хороший баланс обороны и атаки – в среднем 3,00 заброшенных шайб за матч и 2,72 пропущенных.

«Колорадо»

После крупной победы над «Миннесотой» (7:2) 7 января, у «Колорадо» получился достаточно длинный по меркам НХЛ перерыв, чтобы подготовиться к игре с «Далласом». «Эвеланш» отдыхали почти неделю и со свежими силами попытаются продлить серию побед до шести подряд.

Удачный построждественский период календаря помог «Колорадо» впервые в сезоне подняться в зону плей-офф, но, пропустив несколько дней, «Лавины» откатились сразу на 11-е место. С одной стороны, у «Колорадо» всего три очка отставания от 8-го места Западной конференции и несколько матчей в запасе перед конкурентами в лице «Миннесоты» и «Чикаго». С другой, до недавнего времени в лазарете числилось сразу несколько ключевых игроков – основной вратарь россиянин Семен Варламов, защитник Тайсон Бэрри и нападающий Джей Ти Комфер. Давно на травме форвард Свен Андригетто.

«Колорадо», на данный момент, одна из лучших команд НХЛ по спецбригадам большинства (21,2%) и меньшинства (83,9%), а также по результативности – 3,27 шайбы за матч. Но у «Эвеланш» есть проблемы с игрой в обороне и это абсолютно худшая команда Лиги по игре на точке вбрасываний.

Прогноз

2,09ТМ 5,5

Предстоящая встреча будет пятой и последней для соперников в сезоне. На данный момент «Даллас» и «Колорадо» одержали по две победы. По разнице шайб также примерное равенство – 13:11 в пользу «Старз». Если учесть важность матча для обеих команд, а особенно гостей из «Колорадо», вряд ли стоит ждать слишком открытой игры. Можно присмотреться к ставке тотал меньше 5,5 за 2,09.

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