«Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» (3:1), продлив серию побед до пяти подряд. При этом шесть поединков кряду «Кэпиталз» набирают очки. Благодаря такому спурту подопечные Барри Троца уверенно лидируют в Столичном дивизионе, опережая ближайших соперников из «Коламбуса» на четыре очка и имеют одну игру в запасе.

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Список травмированных «Вашингтона» пуст, а Александр Овечкин набирает очки пять матчей подряд, в которых он забросил 4 шайбы и набрал в общей сложности 9 очков. В игре с «Ванкувером» прервал шестиматчевую серию без голов Евгений Кузнецов, а защитник Дмитрий Орлов в трех матчах отличился голом и результативной передачей.

«Вашингтон» играет в достаточно атакующем стиле, забрасывая в среднем 3,07 шайб за матч – это 10-й результат в НХЛ. Хуже всего «Кэпиталз» выглядят при игре в меньшинстве – лишь 79,6% нейтрализации большинства соперника и 22-й результат в Лиге.

«Каролина»

«Каролина», напротив, идет на серии из двух поражений подряд и в последних пяти матчах проиграла четыре раза. В прошлой игре «Харрикейнз» дали бой «Тампе», но все же проиграли (4:5).

Серия поражений выбросила «Каролину» из зоны плей-офф, отбросив заодно и на предпоследнее место Столичного дивизиона. Но для того, чтобы вернуться в восьмерку сильнейших команд конференции, «Ураганам» нужна всего одна победа. Два подряд матча с «Вашингтоном» — отличная возможность улучшить свои позиции в дивизионе и конференции.

У «Каролины» достаточно посредственная статистика. Достаточно сказать, что по большинству показателей «Харрикейнз» идут в третьем десятке команд Лиги. Лишь на вбрасываниях команда чувствует себя уверенно – 52,1% и 5-й результат.

Прогноз

2,05ТБ 5,5

Первый матч команд завершился результативной выездной победой «Вашингтона» в овертайме (5:4). И в целом в последнее время соперники играют достаточно результативно. Можно попробовать поставить на тотал больше 5,5 за 2,05.

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