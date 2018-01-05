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    «Колорадо» — «Коламбус». Дуэль Варламова и Бобровского в НХЛ

    «Колорадо» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января

    НХЛ Колорадо Эвеланш Коламбус Блю Джекетс
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    Сергей Бобровский
    Сергей Бобровский
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 5 января «Колорадо Эвеланш» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча – 05:00 мск.

    «Колорадо»

    «Колорадо» в последних матчах радует болельщиков. Команда одержала три победы подряд и четыре в пяти матчах. В прошлой игре «Эвеланш» в овертайме дожали одного из лидеров своего Центрального дивизиона «Виннипег» (3:2).

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    Хорошие результаты позволили «Эвеланш» приблизится к зоне плей-офф. Конечно, в топ-тройку команд дивизиона «Колорадо» пробиться пока не под силу, но вот от второй уайлд кард путевки Западной конференции команду отделяет всего три очка. При этом у «Лавин» на два матча меньше чем у «Анахайма».

    С другой стороны, прошлый матч с «Джетс» не доиграл основной голкипер команды россиянин Семен Варламов и пока неизвестно, сможет ли он сыграть против «Коламбуса». В целом же статистика «Колорадо» достаточно посредственная. Исключение – атака. В среднем «Эвеланш» забрасывают 3,20 шайб за игру – это 6-й результат в НХЛ.

    «Коламбус»

    В прошлом матче с «Далласом» «Коламбус» прервал свою серию из трех подряд поражений (2:1), и вернул себе третье место в Столичном дивизионе, снова оттеснив вниз «Рейнджерс». Но такие качели могут продолжаться долго, так что «Блу Джекетс» важно закрепить результат.

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    В лазарете команды пребывают сразу четыре игрока – защитник Райан Мюррей, а также три ведущих нападающих — Кэм Аткинсон, Александр Веннберг и Брэндон Дубински. Это существенно бьет по результативности. Так что вся надежда на Артемия Панарина в атаке и Сергея Бобровского в воротах. К слову, Сергей в прошлой игре одержал свою 200-ю победу в НХЛ.

    Главная сила «Коламбуса» — надежная игра у своих ворот. В среднем «Блу Джекетс» пропускают 2,73 шайбы за игру – это 10-й результат в Лиге. В остальном – очень посредственные показатели, если не сказать плохие.

    Прогноз

    2,23Время первого гола 10-60

    Ценность матча для обеих команд на данный момент достаточно высока. Особенно для «Колорадо». Что касается «Коламбуса», то учитывая проблемы в атаке, их главная задача – как можно меньше пропускать, особенно на выезде. Есть смысл присмотреться к ставке на время первой шайбы. Время первого гола 10-60 за 2,23.

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