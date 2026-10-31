Три очка для Месси и компании?

2 ноября в 33-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер» Майами. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Нью-Инглэнд Революшн»

Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» досрочно вышел в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Нью-Инглэнд Революшн» на два очка опережает идущий третьим «Интер» Майами. Команда отличилась 54 забитыми мячами при 44 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Нью-Йорк Ред Буллз» — 3:2.

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До того «Нью-Инглэнд Революшн» переиграл «Филадельфию Юнион» — 2:1, да и поединок с «Чикаго Файр» завершился успехом — 1:0. Команда победила в четырех последних матчах.

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Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» постепенно набирает обороты, да и оборонительные редуты команды относительно надежны.

При этом «Нью-Инглэнд Революшн» явно хочет сохранить за собой второе место. А вот «цапель» команда не обыгрывает уже больше трех лет. Зато Карлес Гил настрелял уже 13 мячей в чемпионате, причем в четырех последних матчах неизменно делал хотя бы по одному результативному действию.

Команда твердо намерена дать бой «цаплям». «Нью-Инглэнд Революшн» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Интер» Майами

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Интер» Майами на 2 очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось 75 мячей при 55 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мировую с «Цинциннати» — 2:2.

До того «Интер» Майами уступил «Нью-Йорк Ред Буллз» — 0:2, а вот несколько ранее переиграл «Аталанту» — 3:1. «Цапли» не побеждали в двух последних матчах.

Состояние команды: «Интер» Майами шикарно атакует, да и может ли быть иначе при наличии Лионеля Месси и Луиса Суареса?!

При этом «Интер» Майами имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем реже двух мячей за матч. Зато команда лучше всех в своей конференции выступает в гостях. «Цапли» на полях соперников добыли 30 очков в 16 поединках. Ну а Месси настрелял уже 25 мячей.

И уж точно команда будет действовать активно. «Интер» Майами постарается вернуться к победам, да и Месси пора забить после двух матчей голевого молчания.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» Майами фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 4.20, а победа «Нью-Инглэнд Революшн» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Цапли» ярко выглядят в атаке, к тому же традиционно успешно противостоят «Нью-Инглэнд Революшн».

2.20 Победа «Интера» Майами Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер» Майами позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Интера» Майами за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер» Майами позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт