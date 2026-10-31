2 ноября в 33-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер» Майами. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Нью-Инглэнд Революшн»
Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» досрочно вышел в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Нью-Инглэнд Революшн» на два очка опережает идущий третьим «Интер» Майами. Команда отличилась 54 забитыми мячами при 44 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Нью-Йорк Ред Буллз» — 3:2.
До того «Нью-Инглэнд Революшн» переиграл «Филадельфию Юнион» — 2:1, да и поединок с «Чикаго Файр» завершился успехом — 1:0. Команда победила в четырех последних матчах.
Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» постепенно набирает обороты, да и оборонительные редуты команды относительно надежны.
При этом «Нью-Инглэнд Революшн» явно хочет сохранить за собой второе место. А вот «цапель» команда не обыгрывает уже больше трех лет. Зато Карлес Гил настрелял уже 13 мячей в чемпионате, причем в четырех последних матчах неизменно делал хотя бы по одному результативному действию.
Команда твердо намерена дать бой «цаплям». «Нью-Инглэнд Революшн» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Интер» Майами
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Интер» Майами на 2 очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось 75 мячей при 55 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мировую с «Цинциннати» — 2:2.
До того «Интер» Майами уступил «Нью-Йорк Ред Буллз» — 0:2, а вот несколько ранее переиграл «Аталанту» — 3:1. «Цапли» не побеждали в двух последних матчах.
Состояние команды: «Интер» Майами шикарно атакует, да и может ли быть иначе при наличии Лионеля Месси и Луиса Суареса?!
При этом «Интер» Майами имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем реже двух мячей за матч. Зато команда лучше всех в своей конференции выступает в гостях. «Цапли» на полях соперников добыли 30 очков в 16 поединках. Ну а Месси настрелял уже 25 мячей.
И уж точно команда будет действовать активно. «Интер» Майами постарается вернуться к победам, да и Месси пора забить после двух матчей голевого молчания.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» Майами фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 4.20, а победа «Нью-Инглэнд Революшн» — в 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
Прогноз: «Цапли» ярко выглядят в атаке, к тому же традиционно успешно противостоят «Нью-Инглэнд Революшн».
Ставка: Победа «Интера» Майами за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Интер» Майами в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Нью-Инглэнд Революшн» больше трех лет не обыгрывает «цапель»
- «Цапли» в среднем забивают больше двух мячей за матч
- «Нью-Инглэнд Революшн» дома в среднем пропускает фактически гол за матч
- «Интер» Майами лучше всех в своей конференции выступает в гостях