1 ноября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Валенсия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.
«Эльче»
Турнирное положение: «Эльче» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 10 очков в своем активе.
Команда идёт 16-й с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки) и в четыре пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: ранее в рамках 1/64 финала Кубка Испании клуб на выездном поле одержал победу над заштатным «Пинатаром» (3:1).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда снова-таки в чужих стенах разгромил «Райо Вальекано» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Агуадо, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» не проиграл при трёх победах и двух ничьих.
Это позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно с учетом перевеса в классе, а также поддержки домашних трибун.
Фер Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет шесть очков в своем активе.
Команда находится на предпоследнем, 19-м месте, что, конечно, в зоне вылета (18-20-я позиции), с отставанием в три балла от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура испанского первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Вильярреала» (1:2).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах разошёлся мировой с «Атлетиком» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Каньос, Диего Лопес и Оторби, дисквалифицирован — Эллиотт.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» ни разу не выиграла.
С такими выступлениями у гостей явно не лучшие шансы на выигрыш, тем более против более классного соперника, да еще и на чужом поле.
Семь голов команды в Ла Лиге забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эльче» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.36. Ничья — в 3.35, выигрыш «Валенсии» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.94 и 1.86.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их в двух из четырех последних выездных поединков.
Тем временем, такой расклад сыграл и в двух последних матчах хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.94.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних поединков «Валенсии».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.28