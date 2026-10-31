Вспомнит ли «Валенсия» о победах?

прогноз на матч за выживание в испанской Ла Лиге, ставка за 1.94

1 ноября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Валенсия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 10 очков в своем активе.

Команда идёт 16-й с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки) и в четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: ранее в рамках 1/64 финала Кубка Испании клуб на выездном поле одержал победу над заштатным «Пинатаром» (3:1).

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Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда снова-таки в чужих стенах разгромил «Райо Вальекано» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Агуадо, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» не проиграл при трёх победах и двух ничьих.

Это позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно с учетом перевеса в классе, а также поддержки домашних трибун.

Фер Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет шесть очков в своем активе.

Команда находится на предпоследнем, 19-м месте, что, конечно, в зоне вылета (18-20-я позиции), с отставанием в три балла от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура испанского первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Вильярреала» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах разошёлся мировой с «Атлетиком» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Каньос, Диего Лопес и Оторби, дисквалифицирован — Эллиотт.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» ни разу не выиграла.

С такими выступлениями у гостей явно не лучшие шансы на выигрыш, тем более против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

Семь голов команды в Ла Лиге забивали разные игроки.

На что ставят в матче Эльче — Валенсия Букмекерские коэффициенты на матч Эльче — Валенсия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эльче» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.36. Ничья — в 3.35, выигрыш «Валенсии» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.94 и 1.86.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их в двух из четырех последних выездных поединков.

Тем временем, такой расклад сыграл и в двух последних матчах хозяев.

1.94 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Эльче» — «Валенсия» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних поединков «Валенсии».

2.28 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Эльче» — «Валенсия» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.28