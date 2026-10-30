Зацепится ли «Аугсбург» за положительный результат?

прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги, ставка за 2.25

31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Фрайбург». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Аугсбург»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Аугсбург» занимает девятое место, набрав 9 очков: 2 победы, 3 ничьих и 2 поражения.

Последние матчи: «Аугсбург» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, переиграв на выезде команду «Гроссашпах» (4:2). В первом тайме дубль оформил Родригу Рибейру. Во второй половине встречи в составе победителей ещё по голу забили Арижон Ибрагимович и Антон Каде.

В седьмом туре Бундеслиги «Аугсбург» сыграл вничью с командой «Унион» (1:1).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних пяти матчах «Аугсбург» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение, забив 12 голов и пропустив 11 мячей.

«Фрайбург»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Фрайбург» занимает третье место, набрав 13 очков.

Последние матчи: «Фрайбург» в Кубке Германии одержал победу над «Вольфсбургом» (3:2). Форвард Кейсуке Гото оформил дубль, ещё один мяч в сетку ворот соперника забил Игорь Матанович.

В седьмом туре чемпионата Германии «Фрайбург» потерпел поражение в матче против «Баварии» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах клуб «Фрайбург» одержал две победы и в трёх поединках потерпел поражения, забив при этом 8 мячей и пропустив 12 голов.

На что ставят в матче Аугсбург — Фрайбург Букмекерские коэффициенты на матч Аугсбург — Фрайбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аугсбург» занимает 9-е место в чемпионате Германии

«Фрайбург» занимает 3-е место в чемпионате Германии

В прошлом сезоне «Аугсбург» набрал 4 очка в матче против «Фрайбурга» (2:2 — дома, 3:1 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрайбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья оценивается в 3.85. На победу «Аугсбурга» — 3.05.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Обе команды смогли прервать проигрышную серию благодаря победам в Кубке Германии. «Аугсбург» не мог одержать победу шесть матчей подряд: 4 ничьи и 2 поражения. «Фрайбургу» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию. Учитывая историю личных встреч, можно предположить, что «Аугсбург» сможет добиться положительного результата в поединке против «Фрайбурга».

2.25 Фора «Аугсбурга» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Аугсбург» — «Фрайбург» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Аугсбурга» (0) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.13 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Аугсбург» — «Фрайбург» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.13.