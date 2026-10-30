31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Фрайбург». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Аугсбург»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Аугсбург» занимает девятое место, набрав 9 очков: 2 победы, 3 ничьих и 2 поражения.
Последние матчи: «Аугсбург» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, переиграв на выезде команду «Гроссашпах» (4:2). В первом тайме дубль оформил Родригу Рибейру. Во второй половине встречи в составе победителей ещё по голу забили Арижон Ибрагимович и Антон Каде.
В седьмом туре Бундеслиги «Аугсбург» сыграл вничью с командой «Унион» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних пяти матчах «Аугсбург» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение, забив 12 голов и пропустив 11 мячей.
«Фрайбург»
Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Фрайбург» занимает третье место, набрав 13 очков.
Последние матчи: «Фрайбург» в Кубке Германии одержал победу над «Вольфсбургом» (3:2). Форвард Кейсуке Гото оформил дубль, ещё один мяч в сетку ворот соперника забил Игорь Матанович.
В седьмом туре чемпионата Германии «Фрайбург» потерпел поражение в матче против «Баварии» (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах клуб «Фрайбург» одержал две победы и в трёх поединках потерпел поражения, забив при этом 8 мячей и пропустив 12 голов.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» занимает 9-е место в чемпионате Германии
- «Фрайбург» занимает 3-е место в чемпионате Германии
- В прошлом сезоне «Аугсбург» набрал 4 очка в матче против «Фрайбурга» (2:2 — дома, 3:1 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрайбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья оценивается в 3.85. На победу «Аугсбурга» — 3.05.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.10.
Прогноз: Обе команды смогли прервать проигрышную серию благодаря победам в Кубке Германии. «Аугсбург» не мог одержать победу шесть матчей подряд: 4 ничьи и 2 поражения. «Фрайбургу» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию. Учитывая историю личных встреч, можно предположить, что «Аугсбург» сможет добиться положительного результата в поединке против «Фрайбурга».
Ставка: Фора «Аугсбурга» (0) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.13.