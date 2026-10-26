прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 1.80

27 октября в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги сыграют «Брэдфорд Сити» и «Питерборо Юнайтед». Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Брэдфорд Сити»

Перед матчем: «Брэдфорд Сити» и его соперник выступают в Первой лиге Англии. В текущем розыгрыше Кубка лиги хозяева совершили мощный прорыв, последовательно выбив «Рочдейл» (2:0), «Бернли» (0:0, 4:2 по пенальти) и «Лейтон Ориент» (3:1).

Последние матчи: В крайнем туре Первой лиги «Брэдфорд» сыграл вничью с «Бристоль Роверс» (0:0).

Ранее команда одержала победу над «Стивенейджом» (2:0) и разошлась миром с «Лейтон Ориент» (0:0).

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Состояние команды: «Брэдфорд» находится в великолепном тонусе и идет на 11-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. В рамках текущего сезона Первой лиги команды уже пересекались 15 августа. Тогда «Брэдфорд» одержал уверенную домашнюю победу со счетом 2:0.

«Питерборо Юнайтед»

Перед матчем: «Питерборо» пробился в 1/8 финала Кубка лиги, пройдя три раунда. Команда оказалась сильнее «Бристоль Роверс» (1:0), сенсационно разгромила на выезде «Уотфорд» со счетом 5:1, а на прошлой стадии одолела «Барнсли» (3:3, 7:6 по пенальти).

Последние матчи: В крайнем поединке Первой лиги «пош» на выезде сыграли вничью с «Бромли» со счетом 1:1.

До этого команда потерпела сокрушительное домашнее поражение от «Хаддерсфилда» (1:4) и сыграла в результативную ничью с «Бертон Альбион» (2:2).

Состояние команды: «Питерборо» пребывает в явном игровом кризисе и не может победить на протяжении трех официальных матчей подряд. Коллектив пропускает в 10 последних официальных встречах кряду во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Брэдфорд» не проигрывает 11 официальных матчей подряд

«Питерборо» пропускает в 10 крайних играх кряду во всех турнирах

Две последних очных встречи на поле «Брэдфорда» завершились с одинаковым счетом 2:0 в пользу хозяев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Брэдфорд» фаворитом с коэффициентом . Ничья оценена в 3.94, а победа «Питерборо» — в 4.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.81 и 1.99.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Брэдфорд Сити» — «Питерборо Юнайтед» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе хозяев поля с форой (-1).

2.25 Победа «Брэдфорда» с форой (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Брэдфорд Сити» — «Питерборо Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Брэдфорда» с форой (-1) в матче за 2.25.