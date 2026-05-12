13 мая в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Алтай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Актобе — Алтай с коэффициентом для ставки за 2.43.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» провалил старт чемпионата.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» на 4 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Актобе» уступил «Ордабасы» (0:2).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела одолеть «Елимай» (2:1).  Плюс поединок с «Иртышом» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Актобе» победил 3 раза.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Актобе» нестабилен в плане результатов.  Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Актобе» традиционно сложно противостоит «Алтаю».  В двух очных поединках команда победила и уступила по разу.

«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» стартовал крайне неудачно.  Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Алтай» набрал всего 4 очка в 8 поединках чемпионата.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Алтай» был бит «Атырау» (0:1).

До того команда в дополнительное время дожала «Улытау» (4:3).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Женисом» (0:0).

При этом «Алтай» в 5 своих последних поединках победил один раз.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Алтай» нынче выглядит бледновато.  Победы даются команде с огромнейшей натугой.

При этом «Алтай» имеет относительно надежные тылы.  Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда весьма скромно выступает на полях соперников.  В четырех выездных поединках текущего чемпионата «Алтай» добыл лишь 2 очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Актобе» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87.  Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.85 и 1.85.

Прогноз: «Актобе» способен поднатореть в плане реализации, и явно быстро вскроет оборону кризисного оппонента.

2.43Победа «Актобе» в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.43 на матч «Актобе» — «Алтай»  принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.

3.62НичьяСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 3.62 на матч «Актобе» — «Алтай»  принесёт прибыль 2620₽, общая выплата — 3620₽

Ставка: Ничья за 3.62

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Актобе» потенциально способен прибавить в плане результатов
  • «Алтай» имеет серьезные проблемы с реализацией
  • Обе команды в среднем пропускают один мяч за матч
  • «Алтай» еще не побеждал на полях соперников
  • «Актобе» является сугубо домашней командой