13 мая в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Алтай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Актобе — Алтай с коэффициентом для ставки за 2.43.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» провалил старт чемпионата. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Актобе» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Актобе» уступил «Ордабасы» (0:2).
До того команда сумела одолеть «Елимай» (2:1). Плюс поединок с «Иртышом» завершился успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Актобе» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Актобе» нестабилен в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.
Причем «Актобе» традиционно сложно противостоит «Алтаю». В двух очных поединках команда победила и уступила по разу.
«Алтай»
Турнирное положение: «Алтай» стартовал крайне неудачно. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Алтай» набрал всего 4 очка в 8 поединках чемпионата. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтай» был бит «Атырау» (0:1).
До того команда в дополнительное время дожала «Улытау» (4:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Женисом» (0:0).
При этом «Алтай» в 5 своих последних поединках победил один раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Алтай» нынче выглядит бледновато. Победы даются команде с огромнейшей натугой.
При этом «Алтай» имеет относительно надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда весьма скромно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках текущего чемпионата «Алтай» добыл лишь 2 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Актобе» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.46.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.85 и 1.85.
Прогноз: «Актобе» способен поднатореть в плане реализации, и явно быстро вскроет оборону кризисного оппонента.
Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья за 3.62
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Актобе» потенциально способен прибавить в плане результатов
- «Алтай» имеет серьезные проблемы с реализацией
- Обе команды в среднем пропускают один мяч за матч
- «Алтай» еще не побеждал на полях соперников
- «Актобе» является сугубо домашней командой