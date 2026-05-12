13 мая в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Алтай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Актобе — Алтай с коэффициентом для ставки за 2.43.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» провалил старт чемпионата. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Актобе» уступил «Ордабасы» (0:2).

До того команда сумела одолеть «Елимай» (2:1). Плюс поединок с «Иртышом» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Актобе» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Актобе» нестабилен в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Актобе» традиционно сложно противостоит «Алтаю». В двух очных поединках команда победила и уступила по разу.

«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» стартовал крайне неудачно. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Алтай» набрал всего 4 очка в 8 поединках чемпионата. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтай» был бит «Атырау» (0:1).

До того команда в дополнительное время дожала «Улытау» (4:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Женисом» (0:0).

При этом «Алтай» в 5 своих последних поединках победил один раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Алтай» нынче выглядит бледновато. Победы даются команде с огромнейшей натугой.

При этом «Алтай» имеет относительно надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда весьма скромно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках текущего чемпионата «Алтай» добыл лишь 2 очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Актобе» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.85 и 1.85.

Прогноз: «Актобе» способен поднатореть в плане реализации, и явно быстро вскроет оборону кризисного оппонента.

Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.

