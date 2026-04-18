19 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Бернли с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» сражаются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» лишь на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лесники» обыграли «Порту» (1:0).

До того команда не уступила «Астон Вилле» (1:1). Да и первый поединок с «Порту» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Лесники» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно сложно противостоит «Бернли». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» твердо стоят на вылет в Чемпионшип. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Бернли» на 12 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» уступили «Брайтону» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Фулхэма» (1:3). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Борнмутом» (0:0).

При этом «Бернли» в пяти последних матчах добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кларетовые» нынче выглядят бледно. Команда уступила 2 раза кряду.

При этом «Бернли» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает два гола за матч.

«Кларетовые» не могут победить уже 7 матчей кряду. Плюс в ворота команды чаще всего в лиге назначались пенальти — 7 раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ноттингем Форест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Бернли» нынче находится в кризисе, да и «лесники» всеми силами стараются избежать вылета.

Ставка: Фора «Ноттингем Фореста» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

