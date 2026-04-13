14 апреля в перенесённом матче 45‑го тура английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Блэкберн». Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Саутгемптон — Блэкберн с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: сейчас «Саутгемптон» занимает пятое место в таблице Чемпионшипа с 69 очками.
Последние матчи: в 42‑м туре на своём поле был обыгран «Дерби» со счётом 2:1. Первый тайм остался за соперником, но после перерыва «Саутгемптон» смог перевернуть ход игры и забрать заслуженные три очка.
Ранее был в гостях разгромлен «Рексхэм» (5:1) и случилась неожиданная победа в Кубке Англии над «Арсеналом» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Роэрслев (з).
Состояние команды: сейчас дружина немецкого специалиста Экерта Тонда находится в отличной форме и подходит к этой встрече серией из шести побед кряду. При этом потерь в составе у «святых» нет, а большинство лидеров находятся в прекрасной форме.
«Блэкберн»
Турнирное положение: после 42 матчей «Блэкберн» идёт на 19‑й строчке в таблице Чемпионшипа с 48 очками.
Последние матчи: в 42‑м туре «Блэкберн» сыграл в гостях вничью со «Стоуком» (1:1). Уже на 21‑й минуте счёт открыл хавбек «Блэкберна» Форшоу, после этого встреча перешла в статус позиционной, и соперник смог отыграться в середине второго тайма.
До этого была ничья на своём поле с «Вест Бромвичем» (0:0) и гостевая победа над «Бирмингемом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Картер (з), Гудьонсен (н), Хенрикссон (п), Каргбо (п), Миллер (з), Тронстад (п).
Состояние команды: в середине февраля «Блэкберн» возглавил североирландский специалист Майкл О’Нил и приостановил падение клуба, постепенно подняв его из зоны вылета. Тем не менее расслабляться пока рано: от 22‑го места отрыв всего в 4 очка.
Статистика для ставок
- В первом круге «Блэкберн» выиграл дома со счётом 2:1
- В прошлом сезоне «Саутгемптон» победил на своём поле (4:0)
- В гостях команды сыграли между собой вничью (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Саутгемптона» дают 1,60, а на «Блэкберн» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 4,10.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.
Прогноз: «святые» сами играют в футбол и дают это делать другим, поэтому стоит ждать тут результативного футбола с обеих сторон, несмотря на серьёзные потери в составе «Блэкберна».
Основная ставка: обе забьют за 1,83.
Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант — «Саутгемптон» сейчас точно сильнее.
Дополнительная ставка: победа хозяев плюс тотал больше 2,5 за 2,50.