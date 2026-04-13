прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.83

14 апреля в перенесённом матче 45‑го тура английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Блэкберн». Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Саутгемптон — Блэкберн с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: сейчас «Саутгемптон» занимает пятое место в таблице Чемпионшипа с 69 очками.

Последние матчи: в 42‑м туре на своём поле был обыгран «Дерби» со счётом 2:1. Первый тайм остался за соперником, но после перерыва «Саутгемптон» смог перевернуть ход игры и забрать заслуженные три очка.

Ранее был в гостях разгромлен «Рексхэм» (5:1) и случилась неожиданная победа в Кубке Англии над «Арсеналом» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Роэрслев (з).

Состояние команды: сейчас дружина немецкого специалиста Экерта Тонда находится в отличной форме и подходит к этой встрече серией из шести побед кряду. При этом потерь в составе у «святых» нет, а большинство лидеров находятся в прекрасной форме.

«Блэкберн»

Турнирное положение: после 42 матчей «Блэкберн» идёт на 19‑й строчке в таблице Чемпионшипа с 48 очками.

Последние матчи: в 42‑м туре «Блэкберн» сыграл в гостях вничью со «Стоуком» (1:1). Уже на 21‑й минуте счёт открыл хавбек «Блэкберна» Форшоу, после этого встреча перешла в статус позиционной, и соперник смог отыграться в середине второго тайма.

До этого была ничья на своём поле с «Вест Бромвичем» (0:0) и гостевая победа над «Бирмингемом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Картер (з), Гудьонсен (н), Хенрикссон (п), Каргбо (п), Миллер (з), Тронстад (п).

Состояние команды: в середине февраля «Блэкберн» возглавил североирландский специалист Майкл О’Нил и приостановил падение клуба, постепенно подняв его из зоны вылета. Тем не менее расслабляться пока рано: от 22‑го места отрыв всего в 4 очка.

Статистика для ставок

В первом круге «Блэкберн» выиграл дома со счётом 2:1

В прошлом сезоне «Саутгемптон» победил на своём поле (4:0)

В гостях команды сыграли между собой вничью (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Саутгемптона» дают 1,60, а на «Блэкберн» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

Прогноз: «святые» сами играют в футбол и дают это делать другим, поэтому стоит ждать тут результативного футбола с обеих сторон, несмотря на серьёзные потери в составе «Блэкберна».

1.83 Обе забьют

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Саутгемптон» — «Блэкберн» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Основная ставка: обе забьют за 1,83.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант — «Саутгемптон» сейчас точно сильнее.

2.50 «Саутгемптон» выиграет плюс тотал больше 2,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Саутгемптон» — «Блэкберн» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Дополнительная ставка: победа хозяев плюс тотал больше 2,5 за 2,50.