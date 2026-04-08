9 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Пахтакор». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Фергана — Пахтакор с коэффициентом для ставки за 2.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана борется за чемпионство.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана пока не терял очки в чемпионате.  А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно.  Ферганцы одолели «Кызылкум» (4:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение ташкентскому «Локомотиву» (3:1).  Да и поединок с «Пахтакором» принес три очка (1:0).

В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 5 раз.  В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана уже на 3 очка оторвался от ближайшего преследователя.  Плюс команда победила уже 8 раз кряду.

Причем «Нефтчи» Фергана традиционно неудачно противостоит «Пахтакору».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» выдал относительно продуктивный старт чемпионата.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Пахтакор» на 3 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Пахтакор» переиграл АГМК (3:1).

До того команда уверенно одолела «Согдиану» (4:2).  А вот чуть ранее она в финале Суперкубка уступила ферганцам (0:1).

При этом «Пахтакор» в 5 своих последних поединках одержал 3 виктории.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пахтакор» нынче поднаторел в плане результатов.  Да и в двух последних матчах команда победила.

При этом «Пахтакор» имеет не столь надежные тылы.  Зато в двух своих последних поединках ташкентцы отличились 7 забитыми мячами.

Команда явно будет рисковать.  Ташкентцы имеют все шансы догнать лидера, да и до коллизии в Суперкубке они дважды кряду одолели «нефтяников».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Фергана в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Нефтяники» нынче на коне, да и оборона ташкентцев не отличается сверхнадежностью.

2.00П1Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Нефтчи» Фергана — «Пахтакор»  принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

3.20НичьяСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 3.20 на матч «Нефтчи» Фергана — «Пахтакор»  позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Нефтчи» Фергана в среднем забивает 3 гола за матч
  • «Пахтакор» в среднем пропускает один мяч за матч
  • «Нефтяники» победили в 8 своих последних поединках
  • «Нефтчи» Фергана полмесяца назад одолел «Пахтакор» (1:0)
  • Продуктивно начал сезон форвард ферганцев Стипе Перица, отличившийся 4 голами в 4 матчах