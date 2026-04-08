9 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Пахтакор». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Фергана — Пахтакор с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана борется за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана пока не терял очки в чемпионате. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Ферганцы одолели «Кызылкум» (4:0).
До того команда нанесла поражение ташкентскому «Локомотиву» (3:1). Да и поединок с «Пахтакором» принес три очка (1:0).
В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 5 раз. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота один.
Состояние команды: «Нефтчи» Фергана уже на 3 очка оторвался от ближайшего преследователя. Плюс команда победила уже 8 раз кряду.
Причем «Нефтчи» Фергана традиционно неудачно противостоит «Пахтакору». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Пахтакор» выдал относительно продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Пахтакор» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пахтакор» переиграл АГМК (3:1).
До того команда уверенно одолела «Согдиану» (4:2). А вот чуть ранее она в финале Суперкубка уступила ферганцам (0:1).
При этом «Пахтакор» в 5 своих последних поединках одержал 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пахтакор» нынче поднаторел в плане результатов. Да и в двух последних матчах команда победила.
При этом «Пахтакор» имеет не столь надежные тылы. Зато в двух своих последних поединках ташкентцы отличились 7 забитыми мячами.
Команда явно будет рисковать. Ташкентцы имеют все шансы догнать лидера, да и до коллизии в Суперкубке они дважды кряду одолели «нефтяников».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Фергана в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Нефтяники» нынче на коне, да и оборона ташкентцев не отличается сверхнадежностью.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нефтчи» Фергана в среднем забивает 3 гола за матч
- «Пахтакор» в среднем пропускает один мяч за матч
- «Нефтяники» победили в 8 своих последних поединках
- «Нефтчи» Фергана полмесяца назад одолел «Пахтакор» (1:0)
- Продуктивно начал сезон форвард ферганцев Стипе Перица, отличившийся 4 голами в 4 матчах