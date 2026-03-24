Забить выйдет не у всех

прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.04

25 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Барселона (жен) с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Реал» Мадрид (жен)

Турнирное положение: «Сливочные» проводят не столь продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Реал» Мадрид (жен) на 13 очков отстает от «Барселоны». А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» разгромили «Реал Сосьедад» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Коста-Адехе Тенерифе» (2:0). Да и поединок с «Парижем» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид (жен) победил 5 раз. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят симпатично. Команда не пропускает уже 4 матча кряду.

Причем «Реал» Мадрид (жен) традиционно неудачно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 4 поражениях.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» привычно сражаются за успех на всех фронтах. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» (жен) на 13 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 4 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-гранатовые» учинили разгром «Атлетику» (7:1).

До того команда нанесла поражение «Бадалоне» (4:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Депортиво» (2:0).

При этом «Барселона» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сине-гранатовые» нынче выглядят достаточно уверенно. Команда в двух своих последних матчах забила 11 мячей.

При этом «Барселона» (жен) в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот «сливочных» команда обыграла в 3 последних очных поединках.

«Сине-гранатовые» нынче весьма впечатляют в плане реализации. Да и тылы команды выглядят сверхнадежно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 3.25.

Прогноз: «Барса» нынче на подъеме, к тому же имеет сверхнадежные тылы.

2.04 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Обе не забьют за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперницы распишут мировую.

3.20 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

