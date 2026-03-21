22 марта в 27-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Айнтрахт». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Майнц — Айнтрахт с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» пытаются отдалиться от опасной зоны. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Карнавальники» переиграли «Сигму» (2:0).

До того команда уверенно одолела «Вердер» (2:0). А вот первый поединок с «Сигмой» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах команда одержала 2 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Карнавальники» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды кряду.

Причем «Майнц» традиционно неудачно противостоит «Айнтрахту». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» борются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» отстает от шестой позиции на 7 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли «Хайденхайм» (1:0).

До того команда не смогла одолеть «Санкт-Паули» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Фрайбургом» (2:0).

При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» прибавили в плане надежности тылов. Команда не пропускает уже 3 матча подряд.

При этом «Айнтрахт» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Йонатан Буркардт успел настрелять 9 мячей в Бундеслиге.

«Орлы» всеми силами стараются запрыгнуть в еврозону. Команда постарается воспользоваться усталостью соперника после еврокубкового матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Майнц» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Орлы» не пропускают три матча кряду, к тому же «Майнц» может не успеть восстановиться после еврокубкового матча.

Ставка: Победа «Айнтрахта» за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25

