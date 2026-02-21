прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.45

22 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» борются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» на 9 пунктов отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» с треском уступили «Хоффенхайму» (0:3).

До того команда в серии пенальти одолела «Герту». А вот поединок с «Вердером» завершился непростой победой (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Фрайбург» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Фрайбург» традиционно успешно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» сражаются за сохранение прописки в АПЛ. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М на 3 очка оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жеребята» уступили «Айнтрахту» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Байером» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Вердер» (1:1).

При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Жеребята» ныне угодили в кризис. Команда не знает радости побед уже 6 матчей кряду.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и голы в последних матчах даются команде крайне натужно.

Команда уже без малого 5 лет не может одолеть «Фрайбург». Вот и в этом поединке «жеребята» будут вполне рады и ничьей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с идентичными коэффициентами — 1.80 и 1.86.

Прогноз: «Фрайбург» намеревается запрыгнуть в зону еврокубков, к тому же оппонент в последнее время испытывает кризис жанра.

Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет только один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05

