22 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» борются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Фрайбург» на 9 пунктов отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» с треском уступили «Хоффенхайму» (0:3).
До того команда в серии пенальти одолела «Герту». А вот поединок с «Вердером» завершился непростой победой (1:0).
В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Фрайбург» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Фрайбург» традиционно успешно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Жеребята» сражаются за сохранение прописки в АПЛ. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» М на 3 очка оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жеребята» уступили «Айнтрахту» (0:3).
До того команда подписала мировую с «Байером» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Вердер» (1:1).
При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Жеребята» ныне угодили в кризис. Команда не знает радости побед уже 6 матчей кряду.
При этом «Боруссия» М в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и голы в последних матчах даются команде крайне натужно.
Команда уже без малого 5 лет не может одолеть «Фрайбург». Вот и в этом поединке «жеребята» будут вполне рады и ничьей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с идентичными коэффициентами — 1.80 и 1.86.
Прогноз: «Фрайбург» намеревается запрыгнуть в зону еврокубков, к тому же оппонент в последнее время испытывает кризис жанра.
Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет только один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Жеребята» не побеждают уже 6 матчей кряду
- «Фрайбург» уже 5 лет не проигрывает гладбахцам
- «Жеребята» имеют кадровые проблемы, к которым добавилась дисквалификация ведущего хавбека Рокко Райца
- «Боруссия» М уже 2 с половиной месяца не побеждала в выездных матчах
- «Бразильцы из Брайсгау» победили в 4 своих последних домашних поединках