прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

22 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Штутгарт». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хайденхайм — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Баденцы» твердо стоят на вылет. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» набрал всего 13 очков в 22 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баденцы» были биты «Аугсбургом» (0:1).

До того команда уступила «Гамбургу» (0:2). Да и поединок с дортмундской «Боруссией» завершился коллизией (2:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла всего лишь одну ничью. В этих поединках «Хайденхайм» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Баденцы» нынче находятся в кризисе. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

Причем «Хайденхайм» традиционно сложно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оттолкнуться от дна таблицы. «Баденцы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Штутгарт» на 3 пункта отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Швабы» разгромили «Селтик» (4:1).

До того команда расправилась с «Кельном» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Санкт-Паули» (1:2).

При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Швабы» в последних матчах выглядели довольно выгодно. Команда победила дважды подряд.

При этом «Штутгарт» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато в двух своих последних поединках команда настреляла 7 мячей в ворота соперников.

Продуктивный сезон выдает Дениз Ундав. Опытный форвард сумел настрелять 12 мячей в текущем чемпионате.

Нет никаких сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Швабы» твердо намерены продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Швабы» победили в 2 своих последних поединках

«Штутгарт» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

«Хайденхайм» уступил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.33.

Прогноз: «Швабы» мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, да и «баденцы» давно находятся в кризисе.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28