17 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Рексем». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бристоль Сити — Рексем с коэффициентом для ставки за 3.60.

Роман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Малиновки» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Бристоль Сити» на 2 очка отстает от зоны стыков.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Малиновки» одолели «Халл Сити» (3:2).

До того команда разгромно уступила «Дерби» (0:5).  Зато поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Бристоль Сити» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Малиновки» крепки, однако стабильностью не блещут.  Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Бристоль Сити» традиционно успешно противостоит «Рексему».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6.  «Малиновки» уж точно будут активно атаковать.

«Рексем»

Турнирное положение: «Красные драконы» нынешний сезон проводят вполне продуктивно.  Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Рексем» на один пункт отстает от первой шестерки.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красные драконы» переиграли «Ипсвич» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Миллуолла» (0:2).  А вот чуть ранее она сумела одолеть «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

При этом «Рексем» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные драконы» нынче выглядят вполне выгодно.  Команда в 4 последних матчах победила трижды.

При этом «Рексем» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и в ноябрьском очном поединке команда одолела «Бристоль Сити» (2:0).

Продуктивный сезон выдает опытнейший Киффер Мур.  Валлиец уже успел настрелять 10 мячей в ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
  • «Рексем» два с половиной месяца назад одолел «малиновок» (2:0)
  • «Бристоль Сити» до ноябрьской коллизии трижды кряду обыгрывал «Рексем»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бристоль Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.81.

Прогноз: «Бристоль Сити» мотивирован запрыгнуть в первую шестерку, и явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости в последних матчах смотрелись вполне выгодно, и в этой встрече вполне способны преуспеть в контригре.

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20