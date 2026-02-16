17 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Рексем». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бристоль Сити — Рексем с коэффициентом для ставки за 3.60.
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Малиновки» ходят в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Бристоль Сити» на 2 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Малиновки» одолели «Халл Сити» (3:2).
До того команда разгромно уступила «Дерби» (0:5). Зато поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Малиновки» крепки, однако стабильностью не блещут. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.
Причем «Бристоль Сити» традиционно успешно противостоит «Рексему». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6. «Малиновки» уж точно будут активно атаковать.
«Рексем»
Турнирное положение: «Красные драконы» нынешний сезон проводят вполне продуктивно. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Рексем» на один пункт отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные драконы» переиграли «Ипсвич» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Миллуолла» (0:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).
При этом «Рексем» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красные драконы» нынче выглядят вполне выгодно. Команда в 4 последних матчах победила трижды.
При этом «Рексем» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в ноябрьском очном поединке команда одолела «Бристоль Сити» (2:0).
Продуктивный сезон выдает опытнейший Киффер Мур. Валлиец уже успел настрелять 10 мячей в ворота соперников.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Рексем» два с половиной месяца назад одолел «малиновок» (2:0)
- «Бристоль Сити» до ноябрьской коллизии трижды кряду обыгрывал «Рексем»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бристоль Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.81.
Прогноз: «Бристоль Сити» мотивирован запрыгнуть в первую шестерку, и явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости в последних матчах смотрелись вполне выгодно, и в этой встрече вполне способны преуспеть в контригре.
Ставка: Ничья за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20