14 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гамбург — Унион с коэффициентом для ставки за 2.54.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Динозавры» проводят относительно продуктивный сезон. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Гамбург» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динозавры» переиграли «Хайденхайм» (2:0).
До того команда не уступила мощной «Баварии» (2:2). Да и поединок с «Санкт-Паули» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Гамбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Динозавры» нынче выглядят вполне выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
Причем «Гамбург» традиционно неудачно противостоит «Униону». В трех очных поединках команда уступила 1 раз при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Динозавры» твердо намерены закрепиться в середняках лиги.
«Унион»
Турнирное положение: «Железные» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Унион» всего на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железные» не смогли одолеть «Айнтрахт» Фр (1:1).
До того команда была бита «Хоффенхаймом» (1:3). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Боруссии» Д (0:3).
При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Диогу Лейте — травмирован.
Состояние команды: «Железные» нынче крайне нестабильны. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.
При этом «Унион» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, нынче берлинцы находятся на явном спаде.
«Железные» еще ни разу не проигрывали «Гамбургу». Вот и в нынешней диспозиции команда твердо намерена разжиться очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно постарается вернуться на победные рельсы.
Статистика для ставок
- «Железные» не побеждают уже 6 матчей подряд
- «Унион» еще ни разу не проигрывал «Гамбургу»
- «Гамбург» не уступил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гамбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.
Прогноз: «Динозавры» мотивированы отдалиться от опасной зоны, и явно будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче выглядят вполне выгодно, тогда как «Унион» угодил в явный кризис.
Ставка: Победа «Гамбурга» за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10