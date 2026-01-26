27 января в отложенной игре 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Вердер» и «Хоффенхайм». Начало встречи — в 22:30 мск.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» после 18-ти поединков немецкого первенства набрал 18 очков и борется за сохранение прописки в элите.
Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в три балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в пять пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура бременцы на выездной арене потерпели поражение от «Байера» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 3:3 сыграл вничью с «Айнтрахтом».
Не сыграют: травмированы — Агу, Бонифейс, Вайзер и Вобер, недостаточная форма — Штарк, дисквалифицирован — Фридль.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вердер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и четырех ничьих.
Такая форма сулит хозяевам невысокие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» после 18-ти поединков немецкого первенства набрал 36 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.
Команда занимает третью позицию в зоне главного континентального турнира (топ-4) с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг», и в три балла от пятой строчки.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура зинсхаймцы на чужом поле одержали победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (3:1).
Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах переиграл «Байер» — 1:0.
Не сыграют: травмированы — Кэмпбелл, Гложек и Матида, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Хоффенхайм» выиграл четыре раза и ни разу не проиграл.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Вердера» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Хоффенхайм» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.65, победа «Вердера» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 4,5 голов. Так было в и их последнем выездном поединке.
Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних домашних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их в четырех из пяти последних матчей.
Ставка: «Хоффенхайм» победит за 2.20