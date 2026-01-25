«Фрайбург» сразу же устроит сафари на «козлов»

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.50

25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Кельн». Начало игры — в 19:30 мск.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» одолели «Маккаби» Тель-Авив (1:0).

До того команда подписала мировую с «Аугсбургом» (2:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» принес разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фрайбург» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Фрайбург» традиционно удачно противостоит «Кельну». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бразильцы из Брайсгау» намерены подтянуться к заветной шестерке.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кельн» на 7 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Козлы» нанесли поражение «Майнцу» (2:1).

До того команда уступила «Баварии» (1:3). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Хайденхайм» (2:2).

При этом «Кельн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Козлы» в последних поединках выглядели не столь ярко. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Кельн» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда вряд ли сумеет побороться за выход в еврокубки. Да и в кадровом плане «козлы» выглядят довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Козлы» намерены отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Кельн» уже 2 года не проигрывает «Фрайбургу»

«Фрайбург» не уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Фрайбург» способен еще прибавить в плане реализации, и уж точно попытается совершить блицкриг.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к топ-6, да и «козлам» явно недостает пресловутой монолитности.

2.50 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Фрайбург» — «Кельн» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Фрайбург» — «Кельн» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10