прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.00

1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 18:00 мск.

«Престон»

Турнирное положение: «Северные» сражаются за выход в стыки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон» на один балл отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Северные» были биты «Рексхэмом» (1:2).

До того команда не смогла обыграть «Сток Сити» (0:0). Да и поединок с «Норвичем» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Престон» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Северные» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает 3 матча подряд.

Причем «Престон» традиционно удачно противостоит «Шеффилд Уэнсдей». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Северные» намерены запрыгнуть в первую шестерку.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» имеет в своем пассиве минус 7 очков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шеффилд Уэнсдей» не смог одолеть «Блэкберн» (0:0).

До того команда не сумела переиграть «Халл» (2:2). А вот чуть ранее она была бита крепким «Ипсвичем» (1:3).

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Совы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда явно выглядит обреченной на вылет.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в 2 последних очных встречах уступил «Престону». А вот в нынешней диспозиции команда вполне будет рада и ничьей.

Команда в среднем пропускает 2 мяча за матч. Да и вообще, «совы» уже два года не могут одолеть престонцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Совы» наверняка будут действовать с оглядкой на тылы.

Статистика для ставок

«Совы» в среднем пропускают 2 гола за матч

«Престон» одолел «сов» в 2 последних очных поединках

«Престон» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.90.

Прогноз: «Престон» выглядит в разы монолитнее оппонента, и явно сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева бьются за попадание в стыки, да и оборона «Шеффилд Уэнсдей» слишком часто допускает результативные сбои.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Престона» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00