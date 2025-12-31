прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.35

1 января в матче 25-го тура Чемпиошипа сыграют «Халл Сити» и «Сток Сити». Начало встречи — в 18:00 мск.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» продолжают бороться за высокие места в таблице Чемпионшипа. «Халл Сити» занимает 4-е место с 41-м очком в активе после 24-х туров.

Команда отстает от 2-й строчки, которая обеспечивает выход в английскую Премьер-лигу, лишь на 2 балла. Вся борьба еще впереди. К тому же, у «Халл Сити» регулярно набирает очки.

Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипа команда обыграла «Мидлсбро» со счетом 1:0, забив победный гол на 12-й минуте. До этого «Халл Сити» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

У команды продолжается беспроигрышная серия в Чемпионшипе, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Халл Сити» 4 раза победил и однажды сыграл вничью.

Не сыграют: Аджайи (в сборной), Матацо и Уильямс (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Халл Сити» набрал отличный ход, команда регулярно набирает очки и стремится в топ-2 чемпионата. Если «тигры» хотят действительно претендовать на прямой выход в АПЛ необходимо продолжать стабильно набирать очки.

В нынешнем сезоне у «Халл Сити» лучшим бомбардиром является нападающий Джо Гельхардт. Этот форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста за 19 встреч в Чемпионшипе.

«Сток Сити»

Турнирное положение: Команда располагается на 10-й позиции в таблице Чемпионшипа, набрав 34 очка за 24 тура. «Сток Сити» отстает от зоны плей-офф (топ-6) на 4 пункта.

Плотность турнирной таблицы чемпионата очень высока, поэтому команда имеет возможность запрыгнуть в 6-ку лидеров. К тому же, в гостях «Сток Сити» выступает не так уж и плохо, набрав 14 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече Чемпионшипа команда уступила «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 53-й минуте. Матчем ранее «Сток Сити» сыграл вничью с «Престоном» (0:0).

В последних 5-и встречах команда обыграла только «Суонси» (2:1), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Сток Сити» сумел забить 3 гола при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Тчамадеи (в сборной), Пирсон (красная карточка), Бейкер, Бокат и Крессуэлл (у всех — травмы).

Состояние команды: «Сток Сити» продолжает гнаться за зоной плей-офф в таблице, но команде необходимо куда чаще набирать очки, ведь конкуренция за топ-6 очень высока.

«Сток Сити» довольно непросто выступать против «Халл Сити» в очных противостояниях. В последних 5-и встречах команда обыграла «тигров» 2 раза при 3-х поражениях.

Статистика для ставок

«Халл Сити» ни разу не проиграл в последних 5-и встречах

«Сток Сити» не может победить в последних 3-х матчах, забив за этот период только 1 гол

В последних 5-и очных встречах «Халл Сити» трижды побеждал «Сток Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа «Сток Сити» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.72 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что хозяева продолжат набирать важные очки.

Ставка: Победа «Халл Сити» за 2.35.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Сток Сити» также может доставить проблемы «тиграм».

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.00.