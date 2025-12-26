прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.30

27 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Бенин и Ботсвана. Начало игры — в 15:30 мск.

Бенин

Турнирное положение: Бенинцы стартовали скромно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Бенин вполне способен пободаться за 2 место. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бенинцы уступили ДР Конго (0:1).

До того команда была бита Буркина-Фасо (0:3). Да и поединок с Нигерией завершился болезненной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Бенин забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Бенинцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила трижды кряду.

Причем Бенин не может забить уже 3 матча подряд. Хотя до того команда победила дважды кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бенинцы мотивированы не отставать от дуэта лидеров.

Ботсвана

Турнирное положение: Ботсванцы скромны в плане результатов. Команда пребывают на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Ботсвана пока не набрала ни одного очка. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ботсванцы уступили Сенегалу (0:3).

До того команда потерпела поражение от Туниса (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с Гвинеей (2:2).

При этом Ботсвана в 5 своих последних поединках добыла одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ботсванцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не может победить еще с конца марта.

При этом Ботсвана имеет весьма скромный по именам состав. А вот оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

Команда уступила в 2 своих последних матчах. Да и в нынешней диспозиции ботсванцы будут рады даже завоеванному баллу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ботсванцы попытаются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Ботсванцы уступили в 2 последних матчах

Бенинцы не забивают 3 матча подряд

Бенин уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бенин — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.55.

Прогноз: Бенинцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно полетят в атаку.

Номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам группы, да и ботсванцы выглядят откровенно неубедительно.

2.30 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Бенин — Ботсвана принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Бенина в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.35 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Бенин — Ботсвана принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35