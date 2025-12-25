прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.33

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и КПР. Начало игры — в 18:00 мск.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» бьются за выживание в Чемпионшипе. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Портсмут» на 2 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Помпи» не уступили «Дерби» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Блэкберну» (2:1). А вот поединок с «Суонси» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Портсмут» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Помпи» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Портсмут» традиционно удачно противостоит КПР. В четырех очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Помпи» намерены оторваться от зоны вылета.

КПР

Турнирное положение: «Рейнджеры» намерены побороться за стыки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем КПР на один балл отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. КПР переиграл «Лестер» (4:1).

До того команда была бита «Мидлсбро» (1:3). А вот чуть ранее она сумела справиться с «Бирмингемом» (2:1).

При этом КПР в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рейнджеры» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда прибавила в плане реализации.

При этом КПР в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в кадровом плане «рейнджеры» выглядят весьма симпатично.

Продуктивный сезон выдает Румар Баррелл. Ямайский форвард наколотил уже 9 мячей в 22 матчах чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Рейнджеры» потенциально способны прибавить во всех компонентах.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Портсмут» не проигрывает 2 матча кряду

«Помпи» одолели КПР в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.84.

Прогноз: «Рейнджеры» явно способны прибавить, и максимально постараются запрыгнуть в зону стыков.

Номинальные гости несколько поднаторели в плане реализации, да и оборона «помпи» не блещет сверхмонолитностью.

2.33 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Портсмут» — КПР позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа КПР за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Портсмут» — КПР позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10