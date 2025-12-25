26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и КПР. Начало игры — в 18:00 мск.
«Портсмут»
Турнирное положение: «Помпи» бьются за выживание в Чемпионшипе. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы.
При этом «Портсмут» на 2 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Помпи» не уступили «Дерби» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Блэкберну» (2:1). А вот поединок с «Суонси» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Портсмут» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Помпи» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Портсмут» традиционно удачно противостоит КПР. В четырех очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Помпи» намерены оторваться от зоны вылета.
КПР
Турнирное положение: «Рейнджеры» намерены побороться за стыки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем КПР на один балл отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. КПР переиграл «Лестер» (4:1).
До того команда была бита «Мидлсбро» (1:3). А вот чуть ранее она сумела справиться с «Бирмингемом» (2:1).
При этом КПР в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Рейнджеры» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда прибавила в плане реализации.
При этом КПР в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в кадровом плане «рейнджеры» выглядят весьма симпатично.
Продуктивный сезон выдает Румар Баррелл. Ямайский форвард наколотил уже 9 мячей в 22 матчах чемпионата.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Рейнджеры» потенциально способны прибавить во всех компонентах.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Портсмут» не проигрывает 2 матча кряду
- «Помпи» одолели КПР в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.84.
Прогноз: «Рейнджеры» явно способны прибавить, и максимально постараются запрыгнуть в зону стыков.
Номинальные гости несколько поднаторели в плане реализации, да и оборона «помпи» не блещет сверхмонолитностью.
Ставка: Победа КПР за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10