Три очка для «Истиклола»?

прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.10

24 декабря в 6-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Гоа» и «Истиклол». Начало игры — в 19:00 мск.

«Гоа»

Турнирное положение: Индийцы проваливают нынешний турнир. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы основного раунда Кубка АФК.

При этом «Гоа» в 4 турах второго по рангу турнира Азии не набрал ни одного очка. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. В серии пенальти был обыгран «Ист Бенгал».

До того команда нанесла поражение «Мумбаи Сити» (2:1). А вот поединок с «Аль-Завраа» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Гоа» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Индийцы нынче находятся на некотором подъеме. Команда не уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Гоа» уже потерял все шансы на выход в плей-офф. А вот пропускает команда в среднем 2 мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Индийцы мотивированы хлопнуть дверью напоследок.

«Истиклол»

Турнирное положение: Таджики в Кубке АФК выглядят не столь ирщно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Истиклол» в 5 матчах турнира набрал 6 очков. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Истиклол» одолел «Истаравшан» (4:1).

До того команда не смогла переиграть «Вахш» (1:1). А вот чуть ранее она легко расправилась с «Хулбуком» (5:1).

При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Таджики в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Истиклол» еще сражается за выход в плей-офф. А вот на групповой стадии Кубка АФК команда пропустила 12 мячей.

Таджики постараются и сами не оплошать, и осечки «Аль-Завраа» дождаться. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Таджики в октябре уверенно переиграли «Гоа» (2:0).

Статистика для ставок

Индийцы в среднем пропускают 2 гола за матч

Таджики не проигрывают 4 матча кряду

«Истиклол» в Кубке АФК забивает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 1.98.

Прогноз: «Истиклол» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости уж точно поднатореют в плане реализации, да и оборона «Гоа» частенько совершает сбои.

Ставка: Победа «Истиклола» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83