прогноз на матч Серии А, ставка за 2.05

21 декабря в 16-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Пиза». Начало встречи — в 14:30 мск.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» после 15-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 14 очков и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю строчку с отрывом в два балла от зоны вылета (18-20-я позиции), а также в четыре пункта от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аталанты» (1:2).

Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 1:0 одержал сенсационную победу над «Ромой».

Не сыграют: травмированы — Белотти, Феличи и Зе Педру, вызваны в сборные — Литета и Лувумбу, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в 12-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кальяри» выиграл раз при шести поражениях в основное время и пяти ничьих.

Такие выступления сулят хозяевам вроде бы не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Себастьяно Эспозито и Дженнаро Борелли — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» после 15-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 10 очков в таблице и также борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 19-ю строчку в зоне понижения в классе (18-20-я позиции) с отставанием в четыре пункта от безопасного 17-го места, а также в четыре балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Лечче» (0:1).

Перед этим в 14-м туре итальянской Серии А коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Парме» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Куадрадо и Стенгс, вызван в сборную — Акинсанмиро, дисквалифицирован — Нзола.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Пиза» проиграла, а в четырех последних поединках не выиграла.

Это говорит о низких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

М’Бала Нзола, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кальяри» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Кальяри» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Пиза» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.15, выигрыш «Пизы» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних выездных матчей гостей.

2.05 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Кальяри» — «Пиза» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Кальяри».

2.40 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Кальяри» — «Пиза» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40