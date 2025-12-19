прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.28

20 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Люситанос Сен-Мор» и «Лилль». Начало игры — в 17:30 мск.

«Люситанос Сен-Мор»

Турнирное положение: «Люситанос Сен-Мор» выступает в четвертом по рангу дивизионе. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Люситанос Сен-Мор» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Люситанос Сен-Мор» не смог одолеть «Руссе Сент-Виктуар» (1:1).

До того команда подписала мировую с «ГОАЛ» (0:1). А вот поединок с «Боньи» завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Люситанос Сен-Мор» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Люситанос Сен-Мор» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Люситанос Сен-Мор» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила всего 6 мячей в 13 поединках.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой полпреду Лиги 1.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» пока не блещут результатами. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» на 5 зачетных пунктов отстает от лидера чемпионата. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лилль» одолел «Осер» (4:3).

До того команда уступила «Янг Бойз» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому «Марселю» (1:0).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доги» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда способна еще прибавить в плане реализации.

При этом «Лилль» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Хамза Игаман настрелял уже 5 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Доги» в любом кадровом сочетании обязаны громить столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Лилль» в среднем забивает 2 гола за матч

«Доги» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Люситанос Сен-Мор» не проигрывает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лилль» на голову сильнее соперника, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и мотивация побороться за Кубок у них огромная.

Фора «Лилля» -1.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Люситанос Сен-Мор» — «Лилль» принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Фора «Лилля» -1.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Люситанос Сен-Мор» — «Лилль» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20