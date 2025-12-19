прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.62

20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 17:30 мск.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» бьются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» уступили «Хоффенхайму» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Вердеру» (3:2). А вот поединок с «Хольштайном» завершился неудачей в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гамбург» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Жан-Люк Домпе, Роберт Глатцель — травмированы.

Состояние команды: «Динозавры» ныне прибавили в плане результатов. Вот только лазарет все никак не опустеет.

Причем «Гамбург» традиционно неудачно противостоит «орлам». В пяти последних очных поединках команда добыла лишь две ничьих при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Динозавры» твердо намерены зацепиться за очки.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Орлы» намерены пробиться в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр на один пункт отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Орлы» заклевали «Аугсбург» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Барселоны» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ред Булл Лейпцигу» (0:6).

При этом «Айнтрахт» Фр в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йонатан Буркхардт — травмирован. Артюр Теате — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Орлы» нынче не блещут результатами. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

При этом «Айнтрахт» Фр имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Вот только весьма невовремя получил травму Буркхардт. Лидер атак «орлов» успел наколотить 8 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлы» намерены подтянуться к первой шестерке.

Статистика для ставок

«Динозавры» в среднем забивают гол за матч

«Орлы» в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Айнтрахт» Фр уже больше 10 лет не проигрывает «Гамбургу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Айнтрахт» Фр способен прибавить, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «динозавров» нередко совершает результативные сбои.

2.62 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч «Гамбург» — «Айнтрахт» принесёт чистый выигрыш 1620₽, общая выплата — 2620₽

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Гамбург» — «Айнтрахт» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60