17 декабря в 6-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лион» (жен) и «Атлетико» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.
«Лион» (жен)
Турнирное положение: «Ткачихи» выглядят выгодно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Лион» (жен) набрал 13 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачихи» одолели «Гавр» (7:0).
До того команда уверенно переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:0). Да и поединок с «Дижоном» завершился победой (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лион» (жен) забил 21 мяч, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачихи» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила 4 раза подряд.
Причем «Лион» (жен) традиционно удачно противостоит мадридкам. В трех очных поединках команда переиграла соперниц.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачихи» мотивированы как можно скорее подтянуться к лидеру.
«Атлетико» (жен)
Турнирное положение: Мадридки в Женской Лиге чемпионов выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» (жен) в 5 матчах турнира набрал 7 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 13 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мадридки не сумели одолеть «Эйбар» (2:2).
До того команда расписала мировую с «Баварией» (2:2). А вот чуть ранее она не смогла обыграть «Севилью» (2:2).
При этом «Атлетико» (жен) в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мадридки в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом «Атлетико» (жен) в трех последних матчах добился лишь ничьих. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 5 мячей.
Мадридки явно настроены запрыгнуть в топ-4. Отставание от квартета лидеров составляет всего лишь 3 очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мадридки намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Ткачихи» победили 4 раза подряд
- Мадридки не побеждают 4 матча кряду
- Обе команды в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.66, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.
Прогноз: «Ткачихи» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и мадридки нынче не блистают.
Ставка: Фора «Лиона» (жен) -2.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00