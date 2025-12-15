прогноз на матч Кубка Бразилии, ставка за 2.90

15 декабря в 1/2 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Крузейро». Начало игры — в 00:00 мск.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» провели бледноватый сезон. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» на 4 очка опередил зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тимао» одолели «Крузейро» (1:0).

До того команда не уступила «Жувентуде» (1:1). А вот поединок с «Форталезой» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Коринтианс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тимао» относительно преуспевают в плане результатов. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Коринтианс» традиционно сложно противостоит «лисам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тимао» намерены довершить начатое на выезде.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Лисы» в чемпионате выступили продуктивно. Команда финишировали на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Крузейро» на 6 зачетных пунктов отстал от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крузейро» был бит «тимао» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Сантоса» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ботафого» (2:2).

При этом «Крузейро» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лисы» нынче угодили в кризис. Команда не может победить 4 матча подряд.

При этом «Крузейро» имеет вполне приличный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда уступила в двух своих последних поединках. Да и желание прервать безголевой сериал у нее огромное.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Лисы», уступив в первой встрече, явно будут рисковать.

Статистика для ставок

«Тимао» не проигрывают 2 матча кряду

«Лисы» уступили в 2 последних матчах

«Крузейро» не побеждал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Тимао» нынче выглядит вполне прилично, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и всеми силами постараются пробиться в финал Кубка страны.

Ставка: Победа «Коринтианса» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40