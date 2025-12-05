5 декабря в 37-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Крузейро» и «Ботафого». Начало встречи — 1:30 мск.

«Крузейро»

Турнирное положение: сейчас «Крузейро» располагается на третьей строчке в таблице Серии А с 69 очками.

Последние матчи: в 36-м туре «Крузейро» в гостях сыграл вничью с «Сеара» (1:1). Игра получилась равной и команды по делу поделили очки. Соперник открыл счет в начале второго тайма, но «Крузейро» смог отыграться на 71-й минуте после автогола. После этого и моментов особо не было у команд.

Ранее была домашняя победа над «Коринтиансом» (3:0) и гостевая ничья с «Жувентуде» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Маркиньос (п), Вандерсон (н), дисквалифицированы — Габигол (н), Лукас Силва (п).

Состояние команды: этот сезон уже можно назвать самым успешным для «Крузейро» за долгие годы. Команда обеспечила себе место в тройке сильнейших и сейчас борется с «Палмейрасом» за вторую строчку в таблице Серии А. Главный тренер Леонарду Жардим напомнил о себе всем, какой он сильный специалист, в первый же год работы с клубом.

«Ботафого»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата Бразилии «Ботафого» с 59 очками идет пятым.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: гостевая игра с «Коринтиансом» (2:2) получилась неоднозначной для «Ботафого». Команда пропустила мяч в дебюте игры, затем дважды забила в середине второго тайма, но победу все равно не удержала, пропустив в конце игры.

В целом, «Ботафого» может быть доволен очком, он играх гораздо хуже соперника.

До этого была победа дома над «Гремио» (3:2) и над «Спорт Ресифе» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Баштуш (з), Барбоза (з), Данило (п), Кайо (з), Натан (п), Нету (в), дисквалифицированы — Джеффиньо (п), Понте (з), Родригес (п).

Состояние команды: в середине сезона «Ботафого» возглавил Давиде Анчелотти (сын Карло) и смог вывести команду из кризиса, в который она угодила на старте. При итальянце команда заиграла в красивый и интересный футбол и сейчас по делу занимает место вверху турнирной таблицы.

Статистика для ставок

В первом круге «Крузейро» победил в гостях (2:0)

В прошлом сезоне обе встречи тоже были за «Крузейро» (3:2, 3:0)

В позапрошлом сезоне обе игры завершились нулевой ничьей 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Крузейро» дают 1,97, а на «Ботафого» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

Прогноз: оба клуба имеют серьезные потери в составе, которые особенно будут заметны у «Ботафого», где выбыла часть лидеров. Тем не менее, гости вряд ли будут отсиживаться в обороне, при Анчелотти-младшем это не особенно у них принято, к тому же команда не будет испытывать турнирного давления, и может играть в свое удовольствие. Похожая история и у «Крузейро».

2.02 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Крузейро» — «Ботафого» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,02.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

3.80 Обе забьют плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Крузейро» — «Ботафого» принесёт прибыль 2800₽, общая выплата — 3800₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,80.