5 декабря в 16-м туре второго дивизиона чемпионата Франции сыграют «Бастия» и «Ред Стар». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Бастия»

Турнирное положение: «Бастия» по итогам 15-ти туров французского первенства набрала семь очков и борется за выживание во втором дивизионе.

Команда занимает 18-ю позицию с отставанием в восемь баллов как от зоны плей-офф за право остаться в лиге (16-е место), так и от безопасной 15-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/64 финала Кубка Франции корсиканский клуб на чужом поле обыграл по пенальти «Сен-Мало» (0:0).

Перед этим в поединке 15-го тура национального первенства коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Лаваля» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Акуэсон, Батили, Бонерт, Джедже, Дюкрок, Гевара и Парравичини, дисквалифицирован — Гиди.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бастия» проиграла пять раз при двух победах и одной ничьей.

Это сулит хозяевам невысокие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Амин Бутра — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 2 с двумя голами.

«Ред Стар»

Турнирное положение: «Ред Стар» по итогам 15-ти туров французского первенства набрал 28 баллов и борется за повышение в классе.

Команда занимает третью позицию в зоне финала плей-офф за выход в элиту с отставанием в три очка от лидера «Труа» и в один — от второго «Сент-Этьена», а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя, «Реймса».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/64 финала Кубка Франции парижский клуб на чужом поле проиграл по пенальти «Бисайму» (1:1).

Перед этим в 15-м туре Лиги 2 коллектив потерял очки, когда с результатом 2:2 теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Клермоном».

Не сыграют: травмированы — Дукуре и Гиндо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ред Стар» выиграл лишь раз при трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Дамьен Дюран — лучший бомбардир команды и Лиги 2 текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Бастия» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Бастии» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Ред Стар» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Бастии» оценивается 2.70. Ничья — в 3.10, победа «Ред Стар» — также в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних поединков.

При этом в трех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из восьми последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Ред Стар» победит за 2.70