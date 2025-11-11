11 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лион» (жен) и «Вольфсбург» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.
«Лион» (жен)
Турнирное положение: «Ткачихи» стартовали вполне продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Лион» (жен) в двух стартовых турах набрал 6 очков. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачихи» переиграли «Монпелье» (5:1).
До того команда сумела одолеть «Париж» (1:0). А вот поединок с «Нантом» завершился уверенным успехом (6:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Лион» (жен) забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачихи» нынче выглядят весьма солидно. Команда неизменно побеждает уже полгода.
Причем «Лион» (жен) традиционно успешно противостоит «волчицам». В шести последних очных поединках команда одолела немок.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачихи» намерены закрепиться в группе лидеров.
«Вольфсбург» (жен)
Турнирное положение: «Волчицы» в Лиге чемпионов выглядят выгодно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Вольфсбург» (жен) в 2 стартовых матчах разжилась 6 очками. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вольфсбург» уступил «Айнтрахту» Фр (2:3).
До того команда нанесла поражение «Униону» (4:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Хоффенхайм» (2:1).
При этом «Вольфсбург» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волчицы» нынче пребывают в отличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 4 раза кряду.
При этом «Вольфсбург» (жен) уже 8 лет не может одолеть «ткачих». Да и в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.
«Волчицы» в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают реже гола за матч. Да и вообще, оборона команды выглядит весьма монолитно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волчицы» вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Ткачихи» неизменно побеждают уже полгода
- «Волчицы» до последней коллизии победили 4 раза кряду
- Обе команды в Женской Лиге чемпионов пропустили по голу в 2 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.28.
Прогноз: «Лион» (жен) нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева шикарно выглядят в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «волчицам».
Ставка: Фора «Лиона» (жен) -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40