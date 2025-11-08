прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.07

8 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Нант». Начало игры — в 21:00 мск.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» на 4 очка оторвался от опасной зоны. А вот отличилась команда 12 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» не уступили «Тулузе» (0:0).

До того команда переиграла ершистый «Брест» (1:0). Да и поединок с «Осером» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гавр» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» крепки, плюс в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.

Причем «Гавр» исторически сложно противостоит «Нанту». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Небесные» намерены закрепиться в середняках лиги.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» текущий чемпионат проводят бледновато. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нант» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 17 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» были биты «Мецем» (0:2).

До того команда в перестрелке уступила «Монако» (3:5). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Парижу» (2:1).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жоанн Лепенан — травмирован.

Состояние команды: «Канарейки» намерены избежать борьбы за выживание. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Нант» слабовато выглядит в плане реализации. Да и уступила команда в двух своих последних поединках.

Плюс ко всему, «канарейки» уступили «Гавру» в 2 последних очных поединках. А вот в нынешней диспозиции команда намерены зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Небесные» не пропускают 3 матча кряду

«Нант» в среднем забивает реже одного мяча за матч

«Канарейки» уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.27 и 1.65.

Прогноз: «Гавр» в последних матчах выглядел симпатично, к тому же не пропускал в трёх последних поединках.

Номинальные хозяева намерены закрепиться в середняках лиги, да и «Нант» нынче выглядит бледновато.

2.07 П1

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Гавр» — «Нант» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа «Гавра» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.27 ТБ 2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Гавр» — «Нант» принесёт прибыль 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27