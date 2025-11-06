прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.35

6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Лудогорец». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Фроди» стартовали весьма продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Ференцварош» набрал 7 очков в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фроди» переиграли МТК (4:1).

До того команда учинила разгром «Бекешчабе» (4:0). А вот поединок с «Залаэгерсегом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ференцварош» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Фроди» нынче выглядят выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Ференцварош» традиционно успешно противостоит «Лудогорцу». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фроди» намерены закрепиться в первой восьмерке.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Орлы» в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 26 месте турнирной таблицы.

Причем «Лудогорец» в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не сумели одолеть «Черно Море» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Черноморцу 1919» (3:2). А вот чуть ранее она в перестрелке уступила ЦСКА 1948 (4:5).

При этом «Лудогорец» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят не столь ярко. Зато команда не уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Лудогорец» явно поборется за попадание в топ-24. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

«Орлы» в Лиге Европы в среднем пропускают 2 гола за матч. Да и «фроди» они не обыгрывают уже 6 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» явно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Фроди» победили в 2 последних поединках

«Орлы» не проигрывали в 2 своих последних матчах

«Лудогорец» в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 4.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.94.

Прогноз: «Ференцварош» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут поединка.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и болгары ныне смотрятся не столь выгодно.

2.35 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Ференцварош» — «Лудогорец» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Ференцвароша» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.34 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Ференцварош» — «Лудогорец» принесёт чистый выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.24