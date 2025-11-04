прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.00

4 ноября в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бирмингем» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:45 мск.

«Бирмингем»

Турнирное положение: «Браммиз» пока что не радуют результатами. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Бирмингем» в 13 матчах набрал 18 зачетных баллов. В них команда отличилась 15 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Браммиз» разгромили «Портсмут» (4:0).

До того команда была бита «Бристоль Сити» (0:1). А вот поединок с «Престоном» принес три зачетных балла (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бирмингем» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Браммиз» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда лишь на 4 очка отстает от топ-6.

Причем «Бирмингем» традиционно сложно противостоит «Миллуоллу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне стыков.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» сражаются за повышение в классе. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Миллуолл» на один пункт отстает от второй позиции. Команда в 13 поединках чемпионата отличилась 16 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» не смогли одолеть «Оксфорд Юнайтед» (2:2).

До того команда с натугой переиграла «Лестер» (1:0). А вот чуть ранее уверенно одолела крепкий «Сток Сити» (2:0).

При этом «Миллуолл» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

При этом «Миллуолл» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда уже два с половиной года не проигрывает «Бирмингему». Да и до минувшего тура «львы» победили 4 раза кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Львы» постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Львы» не уступили в 5 последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Миллуолл» уже 2 с половиной года не проигрывает «браммиз»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.27 и 1.62.

Прогноз: «Браммиз» способны прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы подтянуться к зоне стыков.

Ставка: Победа «Бирмингема» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.03