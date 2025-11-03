«Енисей» отомстит «Уфе» за вылет из Кубка

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 3.15

3 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «Енисей». Начало игры — в 14:00 мск.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в «лучшей лиге мира». Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Уфа» лишь на 2 очка оторвалась от зоны вылета. А вот отличилась команда 18 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Уфимцы в серии пенальти уступили «Нефтехимику».

До того команда обыграла тех же нижнекамцев (3:2). А вот поединок с «Волгой» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Уфа» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уфимцы имеют весьма ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Уфа» традиционно неудачно противостоит «Енисею». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Уфимцы постараются оторваться от опасной зоны.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Енисей» лишь на 3 очка опережает зону вылета. А вот отличилась команда лишь 12 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы были разгромлены КАМАЗом (0:5).

До того команда нанесла поражение костромскому «Спартаку» (1:0). А вот чуть ранее она в Кубке России по пенальти уступила «Уфе».

При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы имеют ненадежные тылы. Команда пропустила 21 мяч в 16 матчах.

При этом «Енисей» уже полтора года не проигрывает уфимцам. Да и вылет из Кубка России предполагает логичный реванш!

Зато довольно эффективен серб Лука Раткович. Форвард красноярцев успел отличиться уже 4 забитыми мячами в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Красноярцы вполне способны пободаться за выход в стыки.

Статистика для ставок

Красноярцы в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Уфимцы не проигрывают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Енисей» намерена побороться за стыки, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как уфимцы нынче крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Енисея» за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20