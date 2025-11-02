Провалится ли «Нант» в «трясину»?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.00

2 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Мец». Начало игры — в 19:15 мск.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после 10-ти туров французского первенства имеет девять очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за выживание (16-е место), а также на два балла — зону понижения в классе (19-20-я строчки).

Последние матчи: В своем предыдущем поединке коллектив остался ни с чем, потерпев крупное поражение на своем поле от «Монако» (3:5).

Ранее в рамках девятого тура «Канарейки» уже набрали максимум очков, когда в чужиъ стенах одержали победу над «ФК Париж» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Коклен, Ладо, Хон Хюн Сок и Лепенан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» выиграл лишь раз при трех ничьих и трех поражениях.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с двумя голами.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» после 10-ти туров французского первенства имеет пять очков в активе и борется за сохранение прописки в элите.

Команда находится на дне в зоне понижения в классе (17-18-я строчки) с отставанием в четыре балла как от зоны плей-офф за выживание (16-е место), так и от спасительной 15-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Лансом» (2:0).

Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Лилля» с результатом 1:6.

Не сыграют: травмированы — Эн, Мангондо, Мбайе, Мбула и Си, дисквалифицирован — Сане.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Мец» проиграл три раза при одной победе.

Это явно не сулит гостям хороших шансов даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Готье Эн, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Нанта» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Меца» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Меца» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.50, победа «Меца» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Нанта».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20