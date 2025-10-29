прогноз на матч Серии A, ставка за 2.50

29 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» в 8 матчах набрала 14 зачетных баллов. В них команда отличилась 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» не смогли одолеть «Фиорентину» (2:2).

До того команда сумела переиграть ФКСБ (2:1). Зато поединок с «Кальяри» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 3 победами. В этих поединках «Болонья» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Борзые» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

Причем «Болонья» традиционно успешно противостоит «Торино». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается закрепиться в лидирующей группе.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» ходят в середняках Серии A. Команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Торино» набрал 11 очков в восьми турах чемпионата. Команда отличилась лишь 8 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» одолели «Дженоа» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Наполи» (1:0). А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с «Лацио» (3:3).

При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Нильс Нкунку — травмирован.

Состояние команды: «Быки» не преуспевают в плане реализации. Зато команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Торино» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. А вот «борзых» команда не обыгрывает уже больше 2 лет.

Команда нынче находится в весьма приличных кондициях. Да и подбор игроков у туринцев вполне-себе качественный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Быки» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Борзые» не проигрывают уже месяц

«Торино» победил в 2 своих последних матчах

«Болонья» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.

Прогноз: «Болонья» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно сразу активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26