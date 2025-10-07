7 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Украина (U20) и Испания (U20). Начало игры — в 22:30 мск.
Украина (U20)
Турнирное положение: Украинцы успешно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Украина (U20) набрала 7 очков в трех поединках. А вот отличилась команда 5 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Украинцы одолели парагвайцев (2:1).
До того команда подписала мировую с Панамой (1:1). А вот поединок с Южной Кореей принес три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Украина (U20) забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Украинцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
Причем Украина (U20) не проигрывала в 3 своих последних поединках. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма солидно.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Дмитрия Михайленко намерена воспользоваться проблемами соперника.
Испания (U20)
Турнирное положение: Молодые испанцы пока не блистают. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Испания (U20) набрала 4 турнирных балла в 3 матчах. Команда отличилась всего тремя забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Молодые испанцы переиграли бразильцев (1:0).
До того команда подписала мировую с мексиканцами (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Марокко (0:2).
При этом Испания (U20) в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Молодые испанцы не проигрывают 2 матча кряду. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом Испания (U20) способна прибавить во всех компонентах. А вот в среднем команда забивает аккурат один мяч за матч.
В кадровом плане у испанцев довольно позитивная ситуация. Да и последняя виктория над бразильцами окрыляет!
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда уж точно не боится молодых «желто-синих».
Статистика для ставок
- Испания (U20) в среднем пропускает чаще гола за матч
- Украина (U20) не проигрывает 3 матча кряду
- Молодые испанцы не проигрывают 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Украина (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.
Прогноз: Украинцы способны поднатореть в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, оборона которого нередко допускает простейшие ошибки.
Ставка: Победа Украины (U20) за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.31