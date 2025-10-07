прогноз на матч молодежного ЧМ-2025, ставка за 2.47

7 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Украина (U20) и Испания (U20). Начало игры — в 22:30 мск.

Украина (U20)

Турнирное положение: Украинцы успешно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Украина (U20) набрала 7 очков в трех поединках. А вот отличилась команда 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Украинцы одолели парагвайцев (2:1).

До того команда подписала мировую с Панамой (1:1). А вот поединок с Южной Кореей принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Украина (U20) забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Украинцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Причем Украина (U20) не проигрывала в 3 своих последних поединках. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма солидно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Дмитрия Михайленко намерена воспользоваться проблемами соперника.

Испания (U20)

Турнирное положение: Молодые испанцы пока не блистают. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Испания (U20) набрала 4 турнирных балла в 3 матчах. Команда отличилась всего тремя забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Молодые испанцы переиграли бразильцев (1:0).

До того команда подписала мировую с мексиканцами (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Марокко (0:2).

При этом Испания (U20) в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Молодые испанцы не проигрывают 2 матча кряду. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом Испания (U20) способна прибавить во всех компонентах. А вот в среднем команда забивает аккурат один мяч за матч.

В кадровом плане у испанцев довольно позитивная ситуация. Да и последняя виктория над бразильцами окрыляет!

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда уж точно не боится молодых «желто-синих».

Статистика для ставок

Испания (U20) в среднем пропускает чаще гола за матч

Украина (U20) не проигрывает 3 матча кряду

Молодые испанцы не проигрывают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

Прогноз: Украинцы способны поднатореть в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, оборона которого нередко допускает простейшие ошибки.

2.47 П1

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Украина (U20) — Испания (U20) принесёт чистый выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Победа Украины (U20) за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.31 Ничья в 1 тайме

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Украина (U20) — Испания (U20) принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.31