прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

Боснийский «Зриньски» дома сыграет против «Линкольна» из Гибралтара в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.

«Зриньски»

Турнирная таблица: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Зриньски» занимает 3 место. В 8 матчах команда набрала 17 очков.

Последние матчи: В рамках 8-го игрового дня «Зриньски» одержал уверенную победу над клубом «Вележ Мостар» (3:1).

Не сыграют: В предстоящем матче из-за травмы не сыграет Тайлер Бёри.

Состояние команды: Боснийцы не проигрывают вот уже 7 матчей подряд: «Зриньски» одержал 5 побед и 2 встречи сыграл вничью.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» занимает 5 место, набрав 12 очков.

Последние матчи: В национальной лиге Гибралтара «Линкольн» разгромил двух соперников с одинаковым счетом (7:0), участник Лиги конференций добился успеха в матчах против «Европы» и «Мэгписа».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в составе нет.

Состояние команды: Стоит отметить, что «Линкольн» одержал четвертую победу подряд, выиграв также у «Линкса» (5:2) и «Лайонса» (4:0).

Статистика для ставок

«Зриньски» одержал 4 победы и сыграл 2 встречи вничью

«Линкольн» одержал четвертую победу подряд

«Зриньски» и «Линкольн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Линкольн» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.40.

Прогноз: «Зриньски» сейчас находится на подъеме и несмотря на то, что «Гибралтар» в последних матчах забивает от 4 до 7 мячей, шансы у боснийцев добиться положительного результата выше.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за матч «Зриньски» и «Линкольн» забивают по 3-4 мяча, ожидаем результативной игры.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.