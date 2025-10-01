1 октября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Наполи» и «Спортинг». Начало игры — в 22:00 мск.
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы в своем чемпионате выступают успешно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Наполи» набрал 12 очков в 5 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Неаполитанцы уступили «Милану» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Пизе» (3:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Наполи» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Ромелу Лукаку — травмирован.
Состояние команды: Неаполитанцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда несколько забуксовала в плане результатов.
Причем «Наполи» традиционно сложно противостоит «Спортингу». В двух очных поединках соперники подписали мирные соглашения.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Неаполитанцы должны прибавить в плане реализации.
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы в своем чемпионате преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Спортинг» в 7 стартовых матчах набрал 18 очков. Команда отличилась 19 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонцы переиграли «Эшторил» (1:0).
До того команда сумела одолеть «Морейренсе» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Кайрат» (4:1).
При этом «Спортинг» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лиссабонцы весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
При этом «Спортинг» победил в 4 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.
Лиссабонцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда в кадровом плане летом серьезно обновилась.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Лиссабонцы уж точно не боятся «Наполи», к тому же мотивированы закрепиться в топ-8 основного раунда Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Спортинг» победил в 4 своих последних матчах
- Неаполитанцы в среднем забивают 2 гола за матч
- «Спортинг» пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.
Прогноз: «Наполи» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00