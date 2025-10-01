прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.38

1 октября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Наполи» и «Спортинг». Начало игры — в 22:00 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы в своем чемпионате выступают успешно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Наполи» набрал 12 очков в 5 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Неаполитанцы уступили «Милану» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Пизе» (3:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Наполи» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Ромелу Лукаку — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Неаполитанцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда несколько забуксовала в плане результатов.

Причем «Наполи» традиционно сложно противостоит «Спортингу». В двух очных поединках соперники подписали мирные соглашения.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Неаполитанцы должны прибавить в плане реализации.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы в своем чемпионате преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Спортинг» в 7 стартовых матчах набрал 18 очков. Команда отличилась 19 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонцы переиграли «Эшторил» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Морейренсе» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Кайрат» (4:1).

При этом «Спортинг» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лиссабонцы весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

При этом «Спортинг» победил в 4 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.

Лиссабонцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда в кадровом плане летом серьезно обновилась.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Лиссабонцы уж точно не боятся «Наполи», к тому же мотивированы закрепиться в топ-8 основного раунда Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Спортинг» победил в 4 своих последних матчах

Неаполитанцы в среднем забивают 2 гола за матч

«Спортинг» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: «Наполи» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и Кевин Де Брёйне явно скажет свое веское слово.

2.38 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Наполи» — «Спортинг» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Наполи» — «Спортинг» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00