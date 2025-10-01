прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.35

1 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Ковентри». Начало игры — в 21:45 мск.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» стартовали бледновато. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Миллуолл» в 7 матчах набрал 11 зачетных баллов. В них команда отличилась лишь 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» не уступили «Суонси» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Уотфорд» (1:0). А вот кубковый поединок с «Кристал Пэласом» завершился поражением в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Миллуолл» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» явно поборются за попадание в стыки. Да и состав команды по именам выглядит довольно выгодно.

Причем «Миллуолл» традиционно неудачно противостоит «Ковентри». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» намерены подтянуться к первой шестерке.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ковентри» на 4 очка отстает от лидера. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Небесно-голубые» одолели «Бирмингем» (3:0).

До того команда не уступила крепкому «Лестеру» (0:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Норвичем» (1:1).

При этом «Ковентри» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесно-голубые» намерены побороться за повышение в классе. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

При этом «Ковентри» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и Хаджи Райт настрелял уже 5 мячей в текущем чемпионате.

Команда не пропускала в двух своих последних поединках. Да и не проигрывает она уже четыре матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Райт и его партнеры намерены закрепиться в дуэте лидеров.

Статистика для ставок

«Ковентри» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

Обе команды не проигрывают 4 матча кряду

«Львы» в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Ковентри» вполне преуспевает в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены закрепиться в дуэте лидеров, да и оппонент забивает с огромной натугой.

2.35 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Миллуолл» — «Ковентри» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Ковентри» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Миллуолл» — «Ковентри» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20