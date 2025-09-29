29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 19:30 мск.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы ходят в середняках лиги. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» на 7 очков отстает от стыковой 4 позиции. А вот отличилась команда 12 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы в серии пенальти одолели «Волгарь». До того команда уверенно переиграла «Волгу» (4:1). Да и поединок с «Енисеем» принес три зачетных балла (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Нефтехимик» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы потенциально способны прибавить во всех компонентах. Да и вообще, команда Кирилла Новикова отличается характером.
Причем «Нефтехимик» традиционно сложно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Нижнекамцы намерены закрепиться в середняках лиги.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки сражаются за выход в стыки. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» Тула на 7 пунктов отстает от искомой 4 позиции. А вот отличилась команда 17 забитыми мячами в 11 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Туляки уверенно переиграли «Волну» (3:0).
До того команда не смогла одолеть «Уфу» (3:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от костромского «Спартака» (1:2).
При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туляки нынче на подъеме. Команда не проигрывала в двух своих последних поединках.
При этом «Арсенал» Тула имеет не столь надежные тылы. Туляки пропустили 14 мячей в 11 сыгранных матчах.
Вот только победы даются команде весьма натужно. Подопечные Дмитрия Гунько добыли всего 3 виктории в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и Амур Калмыков наколотил уже 7 мячей в текущем первенстве.
Статистика для ставок
- «Арсенал» Тула не проигрывал в 2 своих последних поединках
- Нижнекамцы в среднем забивают фактически гол за матч
- «Нефтехимик» уже 2 с половиной года не обыгрывает туляков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.49 и 1.55.
Прогноз: «Канониры» способны еще прибавить в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости бьются за стыки, да и оппонент в плане реализации выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.49