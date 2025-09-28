прогноз на футбол и ставка за 1.80

28 сентября в шестом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Ланс». Начало игры — в 21:45 мск.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после пяти туров французского первенства имеет в своем активе восемь очков и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию и лишь на один балл отстает как от зоны еврокубков (топ-6), так и от нынешнего соперника, тогда как ближайший преследователя «Тулуза» отстает на два очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб сыграл вничью с «Нантом» со счетом 2:2.

Перед этим в четвертом туре национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах оказался сильнее «Лиона» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на французский чемпионат, «Ренн» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, а также если учесть то, что соперник явно не превосходит их в классе.

Эстебан Леполь — лучшие бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с тремя голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после пяти стартовых туров французского первенства имеет девять очков в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Лиллем» (3:0).

Перед этим в четвертом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от ПСЖ со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Мачадо, вызваны в сборную — Бермон и Силла, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл три раза при одном поражении.

Это сулит гостям неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть, что соперник уж точно не превосходит их в классе.

Весли Саид — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Ренн» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Ренна» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ланс» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.50, победа «Ланса» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли при тотал больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гости выиграли, они все же не смогли одолеть нынешнего соперника в двух последних выездных поединках, дважды сыграв 1:1.

1.80 «Ренн» не проиграет и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ренн» — «Ланс» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Ренн» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

2.70 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Ренн» — «Ланс» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70