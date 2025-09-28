Три зачётных балла для «Севильи»?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.75

28 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Севилья». Начало игры — в 15:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» стартовали довольно скромно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Атлетико» (2:3).

До того команда не сумела переиграть «Сельту» (1:1). А вот поединок с «Осасуной» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пчёлы» потенциально способны быть в середняках лиги. Вот только команда уже не может победить 4 раза кряду.

Причем «Райо Вальекано» традиционно неудачно противостоит «Севилье». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» намерены оторваться от опасной зоны.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали на своем уровне. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Севилья» в 6 матчах набрал 7 очков. Команда отличилась 10 мячами при 10 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы были биты «Вильярреалом» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Алавесу» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Эльче» (2:2).

При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы намерены как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

При этом «Севилья» потенциально способна еще прибавить в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Севильцы уже почти 3 года не проигрывают «Райо Вальекано». Да и в нынешней диспозиции команда намерена разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. В составе команды имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Севилья» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Райо Вальекано» не может победить 4 матча кряду

«Пчёлы» уже почти 3 года не обыгрывают севильцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Севилья» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости преуспевают в плане реализации, плюс мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.

3.75 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Райо Вальекано» — «Севилья» позволит вывести на карту выигрыш 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Победа «Севильи» за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Райо Вальекано» — «Севилья» принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья за 3.40