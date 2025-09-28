28 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Севилья». Начало игры — в 15:00 мск.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» стартовали довольно скромно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Райо Вальекано» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Атлетико» (2:3).
До того команда не сумела переиграть «Сельту» (1:1). А вот поединок с «Осасуной» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» потенциально способны быть в середняках лиги. Вот только команда уже не может победить 4 раза кряду.
Причем «Райо Вальекано» традиционно неудачно противостоит «Севилье». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» намерены оторваться от опасной зоны.
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали на своем уровне. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Севилья» в 6 матчах набрал 7 очков. Команда отличилась 10 мячами при 10 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы были биты «Вильярреалом» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Алавесу» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Эльче» (2:2).
При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Севильцы намерены как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
При этом «Севилья» потенциально способна еще прибавить в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Севильцы уже почти 3 года не проигрывают «Райо Вальекано». Да и в нынешней диспозиции команда намерена разжиться очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. В составе команды имеется ряд качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Севилья» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Райо Вальекано» не может победить 4 матча кряду
- «Пчёлы» уже почти 3 года не обыгрывают севильцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: «Севилья» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости преуспевают в плане реализации, плюс мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.
Ставка: Победа «Севильи» за 3.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40