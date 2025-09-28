28 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск.
«Пиза»
Турнирное положение: Пизанцы стартовали крайне слабо. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Пиза» в 4 матчах набрала всего один зачетный балл. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Пизанцы уступили «Торино» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Наполи» (2:3). Да и поединок с «Удинезе» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Пиза» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пизанцы обречены на борьбу за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.
Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Фиорентине». В двух очных поединках команда разгромно уступила сопернику.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пизанцы намерены дать бой нестабильным флорентийцам.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.
Причем «Фиорентина» в 4 матчах набрала всего 2 зачетных балла. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» были биты «Комо» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Наполи» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Торино» (0:0).
При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиалки» находятся в непростой психологической ситуации. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
При этом «Фиорентина» потенциально обязана прибавить в плане реализации. Вот только в чемпионате команда еще не победила ни разу.
Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем в этих поединках флорентийцы пропустили в свои ворота 5 мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда не должна иметь проблем с новичком лиги.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» уступила в 2 своих последних поединках
- Пизанцы уступили в 4 последних матчах
- «Пиза» еще ни разу не забивала в ворота «фиалок»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: «Фиорентина» способна прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости намерены побороться за выход в еврокубки, да и оппонент выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20