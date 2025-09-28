прогноз на матч Серии A, ставка за 2.25

28 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск.

«Пиза»

Турнирное положение: Пизанцы стартовали крайне слабо. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Пиза» в 4 матчах набрала всего один зачетный балл. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Пизанцы уступили «Торино» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Наполи» (2:3). Да и поединок с «Удинезе» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Пиза» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Пизанцы обречены на борьбу за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Фиорентине». В двух очных поединках команда разгромно уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пизанцы намерены дать бой нестабильным флорентийцам.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» в 4 матчах набрала всего 2 зачетных балла. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» были биты «Комо» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Наполи» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Торино» (0:0).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиалки» находятся в непростой психологической ситуации. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

При этом «Фиорентина» потенциально обязана прибавить в плане реализации. Вот только в чемпионате команда еще не победила ни разу.

Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем в этих поединках флорентийцы пропустили в свои ворота 5 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда не должна иметь проблем с новичком лиги.

Статистика для ставок

«Фиорентина» уступила в 2 своих последних поединках

Пизанцы уступили в 4 последних матчах

«Пиза» еще ни разу не забивала в ворота «фиалок»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Фиорентина» способна прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены побороться за выход в еврокубки, да и оппонент выглядит бледновато.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Пиза» — «Фиорентина» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Пиза» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20