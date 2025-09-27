прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.70

27 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 16:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» стартовали достаточно скромно. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» в 4 матчах набрала 5 зачетных баллов. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» были биты «Боруссией» Д (0:1).

До того команда расписала мировую с «Кёльном» (3:3). А вот поединок с «Майнцем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Вольфсбург» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Вольфсбург» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в двух последних очных поединках «волки» уступили «быкам».

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от лидера. Команда в четырех стартовых поединках отличилась 6 голами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Быки» одолели «Кёльн» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Майнцу» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Хайденхайм» (2:0).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» потенциально способны побороться за Серебряную салатницу. Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «РБ Лейпциг» победил в 3 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает фактически 2 мяча за матч.

Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается максимально подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» победил в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«РБ Лейпциг» одолел «волков» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Вольфсбург» явно не блещет стабильностью, да и «быков» не обыгрывал давненько.

Номинальные гости традиционно бьются за самые высокие места, плюс вполне результативно атакуют.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63