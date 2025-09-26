Команда Слуцкого будет долго запрягать

прогноз на матч чемпионата Китая, ставка за 2.39

26 сентября в 26-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Начало игры — в 13:00 мск.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» на 3 очка отстает от дуэта лидеров. А вот пропустила команда 30 мячей в 25 поединках чемпионата Китая.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шанхай Шеньхуа» не сумел одолеть «Чэнду Рончен» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Канвона» (1:2). А вот поединок с «Шаньдун Тайшань» завершился паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» вполне преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч.

Причем «Шанхай Шеньхуа» неудачно противостоит «Мэйчжоу Хакке». В пяти последних очных поединках команда неизменно побеждала.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда максимально мотивирована подтянуться к дуэту лидеров.

«Мэйчжоу Хакка»

Турнирное положение: «Мэйчжоу Хакка» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 16 месте.

Причем «Мэйчжоу Хакка» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 14 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мэйчжоу Хакка» уступил «Циндао Вест Коаст» (1:2).

До того команда была бита «Шеньчжэнем» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Чжэцзян Гринтаун» (2:2).

При этом «Мэйчжоу Хакка» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мэйчжоу Хакка» имеет крайне ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

При этом «Мэйчжоу Хакка» нынче угодила в психологическую яму. Команда не может победить уже 4 поединка кряду.

Команда максимально мотивирована как можно скорее выбраться из зоны вылета. Вот только уступила команда в 2 своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается зацепиться за заветные баллы, да и оппонент нынче нестабилен.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч

Обе команды не побеждали в 4 своих последних матчах

«Мэйчжоу Хакка» в среднем пропускает чуть чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.90, а победа оппонента — в скромные 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.27 и 3.35.

Прогноз: Команда Леонида Слуцкого явно сильнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны дать бой одному из лидеров, да и «Шанхай Шеньхуа» нынче нестабилен.

Ставка: «Мэйчжоу Хакка» не проиграет в 1 тайме за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 4.20