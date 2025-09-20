прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.07

20 сентября в пятом туре испанской Ла Лиги сыграют «Алавес» и «Севилья». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после четырех поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет семь баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает седьмую позицию и лишь по дополнительным показателям уступает зоне еврокубков (топ-6), а также на три очка опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал неожиданную победу над «Атлетиком» (1:0).

Перед этим в третьем туре чемпионата Испании коллектив уже потерял очки, когда теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с «Атлетико» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Бенавидес, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Алавес» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть уж точно не худшую, чем у соперника, форму, а также фактор своего поля.

Четыре гола команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после четырех туров нового розыгрыша испанского чемпионата находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в три балла от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Ла Лиги андалузский клуб на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с «Эльче».

Перед этим в третьем туре испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах с результатом 2:0 одержал победу над «Жироной».

Не сыграют: травмированы — Адамс, Эджуке и Хоан Хордан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Севилья» выиграл лишь раз при четырех ничьих и двух поражений.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, хотя это будет непросто на чужом поле.

Исаак Ромеро — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Алавеса» забивали меньше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Севильи» забивали больше 2,5 голов

в девяти из 10-ти последних матчей «Севильи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.15, выигрыш «Севильи» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

2.07 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Севильи».

2.45 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45