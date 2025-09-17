Интер Майами — Сиэтл Саундерс. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, МЛС, 17 сентября 2025 года

17 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» бьются за попадание в топ-7 своей конференции. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер Майами» на один пункт отстает от искомой 7 позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» уступили «Шарлотту» (0:3).

До того команда была бита «Сиэтлом Саундерс» (0:3). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Интер Майами» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Луис Суарес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Цапли» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Интер Майами» традиционно сложно противостоит «Сиэтл Саундерсу». В двух очных поединках команда победила и уступила по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Лионель Месси и компания намерены подтянуться к лидирующей группе.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Саундерс» борются за самые высокие места. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сиэтл Саундерс» на 11 зачётных баллов отстаёт от лидера. Команда отличилась 50 забитыми мячами в 28 поединках МЛС.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Саундерс» не смогли одолеть «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Интеру Майами» (3:0). А вот чуть ранее она одолела тот же «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

При этом «Сиэтл Саундерс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Саундерс» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

При этом «Сиэтл Саундерс» имеет проблемы с надежностью тылов. В среднем команда пропускает чаще одного мяча за матч.

«Саундерс» явно постараются продлить свой успешный сериал. Да и в плане реализации команда нынче выглядит весьма монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда способна найти бреши в обороне «цаплей».

Статистика для ставок

«Сиэтл Саундерс» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Интер Майами» в среднем забивает 2 гола за матч

«Цапли» не забивали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.41.

Прогноз: «Сиэтл Саундерс» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены продлить свой успешный сериал, к тому же «Интер Майами» нынче смотрится бледновато.